PP y Vox se enfrentan a un plan de saneamiento en Lorca por el exceso de gasto, según el PSOE

El PSOE en Lorca denunció este lunes que el equipo de Gobierno formado por la coalición PP-Vox se enfrenta a un plan de saneamiento por el exceso de gasto con el que se ha liquidado el presupuesto de 2024. El concejal Isidro Abellán advirtió que esto afectará al presupuesto de 2025, que se aprobará el miércoles, y que «nacerá muerto». Explicó que deberá ser modificado en pocos días para ajustarse al plan que propone el interventor del Ayuntamiento y esto supondrá «un recorte presupuestario y posiblemente una nueva subida de impuestos».

El concejal aseguró que en 2024 se superó el gasto en 3,5 millones de euros pese a que la inversión municipal se desplomó de los 17 millones del año 2023 a solo siete millones en el pasado ejercicio. Criticó que el PP y sus socios de gobierno «están ocultando la realidad económica a los lorquinos».

La concejala de Economía y Hacienda, Belén Pérez, recordó que durante el mandato socialista solo se aprobó un presupuesto en cuatro años a lo que se añadió una «extrema y grave situación económica en la que dejaron el Ayuntamiento», con el 86,7% del presupuesto agotado, con «un derroche de gasto» por encima de los 22 millones de euros y «miles de facturas impagadas».

La edil lamentó la vuelta a la regla de gasto impuesta por el Ejecutivo central que «penaliza a los ayuntamientos que bajan los impuestos». Pérez aseguró que no se realizan más inversiones porque el Gobierno no lo permite pero adelantó que no se recortarán servicios a los ciudadanos.