Un pórtico en la calle Alporchones de Lorca para dar la bienvenida a la feria de mediodía Tiene detalles inspirados en la cúpula de la torre del santuario de la Virgen de las Huertas y en los refajos de los trajes de huertana

La concejala de Festejos supervisa con el gerente de la cooperativa Gesalor, una de las patrocinadoras de la feria, la colocación de la portada en la calle Alporchones.

Viernes, 19 de septiembre 2025

Un pórtico dará por primera vez la bienvenida a la feria de mediodía a lorquinos y visitantes. Está ubicado en la entrada al casco antiguo por la calle Alporchones y cuenta con detalles inspirados en la cúpula de la torre del santuario de la Virgen de las Huertas y flores como las que adornan los tradicionales refajos de huertana. La concejala de Festejos, María de las Huertas García, que supervisó el montaje, explicó que la decoración ha corrido a cargo del artista Flow y fusiona elementos ornamentales de las distintas culturas que forman parte de la historia de la ciudad.

Subrayó que la estructura cuenta con las dimensiones necesarias para permitir el tránsito de vehículos de emergencias si fuera necesario. Tiene seis metros y medio de alto por seis de ancho y una altura de arco de cuatro metros y medio. También dispone de dos torre de un metro de ancho a cada uno de los cuatro lados.

Más aseos químicos

Dentro de la logística de la feria de mediodía, el Ayuntamiento ha habilitado un solar en desuso de la calle Álamo para colocar una batería de aseos químicos y contenedores de reciclado, que contará con la iluminación adecuada para garantizar la seguridad de los usuarios.

Se atiende así la demanda de los vecinos del casco antiguo que se quejaban de que el número de aseos era insuficiente para las miles de personas que visitan la feria. Algunos de ellos colocaron crespones negros en sus balcones y ventanas en señal de protesta por los orines en fachadas, portales y entradas de garajes.

