Ponen en marcha un plan de adecuación de las rotondas de la carretera de circunvalación de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca va a poner en marcha un plan de adecuación de las rotondas de entrada a la ciudad por la carretera de circunvalación que comenzará en la que se sitúa junto al complejo deportivo Felipe VI. Lo anunció este viernes la concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, que explicó que la actuación se llevará a cabo con alumnos y monitores de los programas de empleo municipales.

La rotonda del Felipe VI es la de mayores dimensiones, tiene una superficie de 900 metros cuadrados y se invertirán 30.000 euros en la instalación de 24 jardineras realizadas en chapa de hierro y otra central de 20 metros lineales de perímetro. Entre cada una se colocará césped artificial.

La edil precisó que se plantarán 150 árboles, arbustos y plantas de temporada y se instalará un sistema de riego por goteo. Las especies vegetales han sido seleccionadas para que «presten un servicio ecosistémico, purifiquen el aire y atenúen el efecto de isla de calor», además de que tengan un bajo mantenimiento y sean resistentes a las plagas.

La intervención continuará en las otras dos rotondas del tramo uno de la ronda sur central. Recordó que la primera de ellas contará con un monumento para reconocer la labor de agricultores y ganaderos y su contribución a la economía local.

