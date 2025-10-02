La Policía Nacional de Lorca precisa 20 agentes más En la festividad de los Santos Ángeles Custodios estrena una unidad móvil para la expedición del DNI

Inma Ruiz Jueves, 2 de octubre 2025, 15:04 Comenta Compartir

La Policía Nacional de Lorca estrenó este jueves, coincidiendo con la festividad de los Santos Ángeles Custodios, una unidad móvil para la expedición del DNI que se pondrá en funcionamiento en los próximos días y dará servicio a los municipios de Águilas, Totana, Puerto Lumbreras, Moratalla y Caravaca.

El comisario, Pedro Montiel, explicó que los vecinos de estas localidades se tenían que desplazar hasta Lorca para adquirir el DNI y que mediante este sistema también podrán obtener el pasaporte y actualizar los certificados digitales del DNI.

Sobre los niveles de delincuencia en el municipio Montiel confesó estar «contento» porque «no ha subido, se mantiene e incluso ha descendido en algunos tipos delictivos». Dio un mensaje de tranquilidad a los vecinos porque «Lorca es una ciudad segura para la población que tiene, es más segura que otros municipios con menos habitantes».

Detalló que los delitos más frecuentes son los robos con violencia e intimidación, «los tirones, que generan más alarma social», pero «se está dando respuesta, deteniendo a los autores que son puestos a disposición judicial y algunos, por suerte, van a la cárcel».

Según el comisario, la plantilla de la Policía Nacional en Lorca está compuesta por unos 160 funcionarios de los que medio centenar realizan labores de gestión y administración en la propia comisaría y el resto desarrollan su trabajo a pie de calle. El número «es correcto» y la media de edad «es bastante joven», aunque son precisos entre 15 y 20 agentes para completar la plantilla, «suplir esa pequeña carencia» provocada por vacaciones y permisos de paternidad y «dar un mejor servicio a la ciudadanía».

El comisario dudó de que el Ministerio del Interior contemple la apertura de una segunda comisaría en Lorca, en el barrio de San Cristóbal, tal y como demanda Vox, porque «habría que dividir el personal de seguridad y no hay una unidad de gestión de la operatividad» para llevarlo a cabo.

El alcalde, Fulgencio Gil, felicitó al Cuerpo Nacional de Policía en su festividad, agradeció su «trabajo incansable y sacrificio» para garantizar la seguridad ciudadana y reclamó al Ministerio el aumento del número de agentes teniendo en cuenta las especiales características de un municipio en el que hay 12 barrios urbanos.

Gil mostró su preocupación por la multirreincidencia, una «tendencia actual que genera gran tensión social». Consideró que «se debe actuar desde instancias judiciales y tener en cuenta el factor de desestabilización social, por lo que los ingresos en prisión deben ser ágiles». También pidió que se proceda a la expulsión a los países de origen en el caso de delincuentes extranjeros «cuando sea procedente».

Tras la misa por la festividad de la Policía Nacional, que se celebró en la iglesia de San Mateo, tuvo lugar en la alameda de la Constitución el acto de entrega de condecoraciones. Asistió buena parte de la corporación, representantes de la Guardia Civil, de la Policía Local y de la sociedad civil del municipio.