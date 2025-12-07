La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes conversan en la calle Mayor con una vecina del barrio de San Cristóbal que lleva el bolso colgado al cuello para evitar que se lo roben. I. RUIZ

La Policía Local de Lorca mantiene el pulso con la delincuencia en San Cristóbal

Los robos con violencia preocupan a los vecinos y el esfuerzo con un dispositivo de seguridad para controlar la situación «es titánico»

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:33

Comenta

Los agentes de la Policía Local Pedro Montes y David Abellán recorren a pie de punta a punta el barrio de San Cristóbal. Forman parte ... del dispositivo permanente que puso en marcha el equipo de Gobierno en esta zona de la ciudad hace 20 días para atajar el clima de inseguridad que viven sus vecinos por el incremento de los robos con violencia por el procedimiento del tirón y hurtos en establecimientos. Un equipo de LA VERDAD los acompaña en el turno de mañana, cuando ejercen una labor de policía de proximidad, de contacto permanente con la gente. Llama su atención una señora que camina por la calle Mayor tras realizar sus compras con el bolso colgado del cuello porque cree que es la mejor manera de evitar que se lo roben, como le ha ocurrido a otras vecinas. «Vemos que hay una especial preocupación, y queremos transmitir tranquilidad, acompañamos a la gente en su quehacer diario, en zonas especialmente sensibles, como la plaza de abastos, para que se sienta lo más arropada posible», reconoce el agente Montes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Policía Local de Lorca mantiene el pulso con la delincuencia en San Cristóbal

La Policía Local de Lorca mantiene el pulso con la delincuencia en San Cristóbal