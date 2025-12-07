La Policía Local de Lorca mantiene el pulso con la delincuencia en San Cristóbal

Los agentes de la Policía Local Pedro Montes y David Abellán recorren a pie de punta a punta el barrio de San Cristóbal. Forman parte ... del dispositivo permanente que puso en marcha el equipo de Gobierno en esta zona de la ciudad hace 20 días para atajar el clima de inseguridad que viven sus vecinos por el incremento de los robos con violencia por el procedimiento del tirón y hurtos en establecimientos. Un equipo de LA VERDAD los acompaña en el turno de mañana, cuando ejercen una labor de policía de proximidad, de contacto permanente con la gente. Llama su atención una señora que camina por la calle Mayor tras realizar sus compras con el bolso colgado del cuello porque cree que es la mejor manera de evitar que se lo roben, como le ha ocurrido a otras vecinas. «Vemos que hay una especial preocupación, y queremos transmitir tranquilidad, acompañamos a la gente en su quehacer diario, en zonas especialmente sensibles, como la plaza de abastos, para que se sienta lo más arropada posible», reconoce el agente Montes.

«Esto es un pulso que cuatro delincuentes nos están echando y tienen las de perder, no tenemos nada mejor que hacer que ir a por ellos y detenerlos las veces que haga falta hasta que depongan su actitud. No vamos a ceder», confirma. «Hay intervenciones y detenciones, pero seguramente mañana nos los volvamos a encontrar por la calle, son presuntos culpables» y la multirreincidencia es habitual. «A veces nuestro trabajo es muy desagradecido», reconoce.

Los agentes trabajan en las calles de San Cristóbal y las barriadas adyacentes en tres turnos para tener presencia las 24 horas del día y se adaptan a la actividad que haya en cada momento. Las patrullas que forman parte del dispositivo van a pie, en moto, lo que multiplica su agilidad en una persecución, y en vehículos policiales. Algunos visten de paisano y «se infiltran entre los vecinos».

A última hora de la tarde, cuando apenas queda gente por la calle, entra en acción la unidad especializada en seguridad GISC, que tiene entre sus funciones la vigilancia de las viviendas okupadas y controlar la venta de droga al menudeo. Desde que se puso en marcha el dispositivo han sido desalojadas cuatro casas, dos en el entorno de la iglesia, una en la calle Casas Blancas del barrio de San Cristóbal y otra en la avenida de Europa. Cuando reciben cualquier aviso de intento de okupación intervienen rápidamente para evitarlo, dijo el edil de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, que recordó que también se han producido cuatro detenciones por robo, dos de ellos esta semana. Se realizan como mínimo tres controles móviles de vehículos al día.

«Nuestra intención es seguir. Este dispositivo no es a corto plazo, se mantendrá en el tiempo. Sabemos que la seguridad absoluta no existe, pero la situación tiene que mejorar mucho y el esfuerzo que estamos realizando es titánico» para conseguirlo. El concejal pidió la misma implicación de la Policía Nacional con un dispositivo parecido y la apertura de una comisaría de distrito. «Exigimos que el Gobierno de la nación ponga también de su parte». Subrayó el trabajo coordinado de la Policía Local con Guardia Civil y Policía Nacional, que celebran reuniones semanales para diseñar operativos.

Bayonas manifestó la «necesidad» de que el Gobierno de España endurezca las penas por multirreincidencia con la reforma del Código Penal. También que «se establezcan los mecanismos legales necesarios para que los extranjeros en situación irregular que cometan un delito en territorio nacional sean expulsados de manera inmediata a su país de origen, garantizando así la seguridad de los ciudadanos y evitando la reincidencia delictiva».

Descenso de la criminalidad

El concejal de Seguridad destacó que «después del frenazo en 2024 de la tendencia de empeoramiento de la seguridad, de enero a septiembre de este año los delitos sufrieron un descenso del 3,3%, según datos del Ministerio del Interior. «Es la mejor cifra desde 2016» porque se han producido 91 delitos menos que en el mismo periodo del año anterior, 2.668 frente a los 2.759 de 2024. Bajaron a la mitad los homicidios dolosos y las tentativas de homicidio, se redujeron un 51,1% las agresiones sexuales, los robos en domicilios cayeron un 15,5% y el resto de delitos convencionales también se redujeron un 9,2%.