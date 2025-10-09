La Policía Local de Lorca estrena cuatro coches patrulla Uno se destinará al grupo especializado GISC, dos a la unidad de pedanías y otro tendrá un uso polivalente

La Policía Local de Lorca estrenó este jueves cuatro coches patrulla con una inversión municipal de 200.000 euros. Fueron presentados por el alcalde, Fulgencio Gil, que detalló que son automóviles tipo SUV, híbridos enchufables y cuentan con la etiqueta ambiental ECO, por lo que «cumplen con los protocolos más exigentes en materia de eficiencia y contaminación», lo que permite un servicio más sostenible. También están equipados con desfibrilador, extintor, mazo, cizalla, pata de cabra y manta térmica, entre otros instrumentos de trabajo.

Los nuevos vehículos prestarán servicio en el casco urbano, pedanías y vías rurales por su «versatilidad y adaptación a los diferentes entornos». Uno de ellos se destinará al Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana (GISC), por lo que se ha rotulado con el diseño corporativo de esta unidad, dos formarán parte de la unidad de pedanías y otro tendrá un uso polivalente.

El alcalde subrayó que «esta actuación no es puntual sino parte de una política continuada de mejora«. Reclamó al Ejecutivo central que «responda con similar compromiso» para «garantizar la seguridad integral» en un municipio que se distingue por su «envergadura y diversidad territorial».

Estos coches se suman a los cuatro que fueron presentados a principios de septiembre: un todoterreno pick-up, dos motocicletas y una furgoneta, además de dos drones de última generación equipados con cámara térmica y gran autonomía de vuelo. En enero está previsto sumar otro vehículo financiado por la Comunidad Autónoma.

Recordó que la plantilla se ha ampliado recientemente con ocho agentes y «se va a convocar de manera inmediata» la oposición para sumar otras cinco plazas. Resaltó el compromiso del equipo de Gobierno de seguir incrementando las plazas de la Policía Local para llegar a los140 agentes antes de que finalice el mandato, en 2027. «Estamos ya en 131 agentes», subrayó.

