La Policía Local de Lorca establece un dispositivo permanente en el barrio de San Cristóbal Incluye tres turnos al día de patrullas a pie y un refuerzo de la actividad de la unidad de control del padrón tras los últimos robos al tirón

Inma Ruiz Martes, 18 de noviembre 2025, 22:33 Comenta Compartir

San Cristóbal y los barrios adyacentes cuentan desde este martes con un importante refuerzo de seguridad diseñado a medida. Se ha puesto en marcha un nuevo operativo policial permanente las 24 horas con patrullas a pie por sus calles en tres turnos de trabajo. Lo confirmaron a LA VERDAD el alcalde, Fulgencio Gil, y la primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña, que justificaron esta decisión extraordinaria ante la situación «complicada» que viven los vecinos por la alarma social generada tras los robos con violencia por el procedimiento del tirón en los últimos días. Aseguraron que estas patrullas con dos agentes completarán la vigilancia que ya se venía realizando y que el turno de noche lo asumirán agentes de la unidad especial de seguridad ciudadana GISC.

«Queremos que haya mayor sensación de seguridad, con policía de proximidad que tenga contacto directo con los vecinos para revertir esta situación», manifestó el regidor, que dijo que la mayor demanda se produce en las calles Mayor y adyacentes y Ortega Melgares, además de Portijico, donde se han producido los últimos robos. «Hay que seguir avanzando en el barrio y es el momento de hacerlo, no podemos dejar a los vecinos», manifestó el alcalde. «Se percibe mucha crispación en el ambiente, tenemos que adoptar medidas», añadió Menduiña.

El refuerzo de la seguridad alcanza también a la unidad de control del padrón para intensificar de manera inmediata las inspecciones en viviendas de esta zona de la ciudad y evitar el hacinamiento con un equipo formado por un aparejador y tres abogados y la implicación de la Concejalía de Sanidad y el servicio de Catastro. Las inspecciones se extenderán a locales comerciales para comprobar que reúnen las condiciones necesarias de salubridad.

Gil y Menduiña anunciaron que, a partir de enero, se creará una nueva unidad de agentes censales con dos trabajadores uniformados e identificados, que irán acompañados de un aparejador para reforzar la supervisión de viviendas y atender las denuncias de comerciantes y vecinos. Según el alcalde, ya ha comenzado el proceso selectivo para la contratación.

Menduiña reclamó a la Delegación del Gobierno la creación de una comisaría de distrito de Policía Nacional, como existe en otras ciudades como Murcia. Vox presentó una moción en julio con esta petición, porque es «de vital importancia» para atender las necesidades de estos barrios, señaló. «Ponemos a su disposición los edificios públicos o cualquier espacio donde se quieran implantar, incluido el cuartel de la Policía Local», ubicado en el centro cívico de la plaza de Curtidores, base actualmente de algunas unidades de la Policía Local, como GISC, que ya desempeña el 60% de sus servicios en estas barriadas. El alcalde dijo que la comisaría de distrito debería estar integrada por los 20 agentes que el comisario de la Policía Nacional, Pedro Montiel, dijo hace unas semanas que son precisos en la ciudad para completar la plantilla. «No se puede descargar todo el peso de la seguridad ciudadana en la Policía Local, no tenemos competencias y vamos a trasladar nuestra preocupación al delegado del Gobierno», señaló Gil.

El concejal de Policía Local, Juan Miguel Bayonas, dijo que este mismo martes comenzó la tramitación para la contratación de seis nuevos agentes, incluyendo una vacante por jubilación. Durante el proceso selectivo, se preverán las siguientes jubilaciones para no tener ninguna merma de personal. El objetivo es llegar a 145 agentes y con la plantilla «estabilizada» aumentar los servicios, sobre todo en las unidades especiales de seguridad.

