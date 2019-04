Podemos responsabiliza al PP de los actos vandálicos que sufre el Parque de Puntas de Calnegre La playa de Calnegre, este jueves, desprovista de la vegetación plantada por Medio Ambiente. / LV La formación morada responde así tras el último ataque que sufrió la zona de alto valor ecológico donde algunos individuos arrancaron y devastaron de nuevo la flora aledaña a las playas EP Murcia Viernes, 26 abril 2019, 12:49

La candidata a la Asamblea Regional de Podemos, María Giménez, y el candidato a la alcaldía de Lorca por Podemos-Equo, Francisco Campos, exigen al Gobierno regional, y concretamente al consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, que «asuma su responsabilidad en medio ambiente de una vez por todas y proteja el Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre para evitar la lamentable situación de desprotección y vandalismo en la que se encuentra esta zona de alto valor ecológico».

Giménez calificó de «intolerable» la actitud de «dejadez del Gobierno regional del PP ante la protección y cuidado de uno de los tesoros del litoral de la Región como es el parque regional de Puntas de Calnegre y Cabo Cope, que sufrió un nuevo ataque intencionado, donde algunos desalmados arrancaron y devastado de nuevo la flora aledaña a las playas, recientemente restaurada, fundamental para el ecosistema y uno de los signos que lo hace único».

A su juicio, se trata de una acción de «vandalismo contra el patrimonio natural» y responsabilizó por omisión a los responsables del Ejecutivo murciano, ya que «toda la degradación del parque regional son consecuencia de la falta de medidas de vigilancia adecuadas y de la no aprobación del PORN que lleva años en un cajón de la Consejería, por lo que en última instancia el responsable por delito ecológico será el PP».

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Podemos al Ayuntamiento de Lorca, Francisco Campos, recordó que ya la zona del parque regional de Calnegre «está siendo maltratada sucesivamente ante la dejadez del gobierno regional y del Ayuntamiento de Lorca, a quienes no les importa lo más mínimo la salud de este lugar de alto valor ecológico y fuente de riqueza para el municipio y solamente las asociaciones ciudadanas se encargan de limpieza y cuidado de esta zona». Campos se preguntó «si un gobierno que no cuida de sus tesoros naturales está capacitado para cuidar de lo público y llevar a cabo una gestión adecuada, cuando lo único que muestra el PP es pasividad».

Según indicó María Giménez, «instaremos a fiscalía para que tramite con celeridad las denuncias interpuestas, pues mucho nos tememos que los ataques a la zona van a continuar, los responsables andan sueltos y nos jugamos mucho. Los espacios naturales de la Región de Murcia necesitan un Gobierno que defienda que la única vía de futuro y prosperidad posible para la zona pasa por la protección del Parque y la ordenación de sus usos».

Como hemos repetido muchas veces, afirmó Giménez, «el medio ambiente es una oportunidad y no un problema, necesitamos un Gobierno responsable que mire al futuro de la Región y no perpetúe la actual dejadez e inacción del PP, que no ha sido capaz de sacar del cajón el PORN que contribuiría a dotar de protección a la zona». Finalmente, la diputada regional de Podemos y candidata a la Asamblea Regional, María Giménez, avanzó que «desde Podemos se tomarán todas las medidas necesarias para que estos hechos vandálicos no vuelvan a suceder».