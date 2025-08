Podemos exige la dimisión de Carmen Menduiña, concejala de Vox en Lorca, «por falsear su currículum»

Gloria Piñero Lunes, 4 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

Ante la polémica por el currículum de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Lorca y primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña, Podemos Región de Murcia exigió este lunes su dimisión Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de esta formación política, ha declarado que «quien miente en su currículum no puede seguir ni un minuto más en un cargo público».

En su currículum, publicado en la página oficial de Vox Murcia, y también en la página web del Ayuntamiento de Lorca, Menduiña afirma ser Diplomada en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, una diplomación que no existe, según desveló 'eldiario.es'.

«El problema no es solo que haya mentido, sino que aún no haya dado ni una explicación, ni pedido disculpas, ni dimitido», declaró Hernández. De esta forma, reclamó al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP) que «actúe de forma inmediata y ejemplar cesando a Menduiña de todas sus responsabilidades». Y, en caso de no hacerlo, exigirá la intervención del presidente autonómico, Fernando López Miras, «como máximo responsable político de la coalición que gobierna en Lorca».

Hernández adelantó que «si Abascal y Antelo no piden su dimisión, serán cómplices de esta vergüenza», y ha añadido que «esta epidemia de impostores daña la credibilidad de las instituciones y aleja aún más a la ciudadanía de la política». Esta misma mañana, la portavoz de Vox en Lorca rehusó hacer declaraciones al ser preguntada por LA VERDAD acerca de esta polémica en una comparecencia pública.