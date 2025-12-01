La población de palomas de Lorca se reduce hasta un 40% con los nuevos métodos de control

La Concejalía de Control de Plagas ha estrechado el cerco a la población de palomas y en los últimos cuatro meses ha conseguido que se ... reduzca un 39% en el municipio, según desveló a LA VERDAD la edil Carmen Menduiña. El nuevo servicio contratado este verano con una empresa especializada ha permitido incrementar el número de jaulas trampa, que ha pasado de las diez de los últimos años a 16. Están instaladas en los puntos más críticos como el santuario patronal, el teatro Guerra, las calles Lope Gisbert, Donantes de Sangre y Corredera, el conservatorio y el residencial Miguel Ángel. También en las pedanías de Zarcilla de Ramos, La paca y La Parroquia.

Además de las capturas con redes abatibles, destaca sobre todo por su efectividad el vuelo de un águila Harris, que ha conseguido «ahuyentar» a un buen número de ejemplares en la calle Corredera y otras zonas del casco antiguo, con hasta siete intervenciones, dijo Menduiña. Las próximas actuaciones se realizarán en las inmediaciones del santuario y de la iglesia de San Mateo.

La demanda de los vecinos sigue siendo alta en el casco urbano y las pedanías para seguir reduciendo el número de ejemplares, pero «es muy difícil actuar en calles demasiado estrechas» donde el adiestrador no puede soltar el águila con las suficientes garantías de control. La empresa especializada está asesorando a los propietarios de edificios para que «tomen medidas» en algunos puntos en los que estas aves siguen intentando posarse y anidar, con la colocación de redes de protección y pinchos en cornisas y aleros de balcones. Así ocurrió esta semana en un edificio histórico de la calle Corredera en el que fueron instalados estos elementos.

Está previsto sacrificar 50 ejemplares para analizar si son la causa del aumento de afecciones pulmonares en pedanías

Menduiña dijo que se intenta evitar que causen daños en el patrimonio arquitectónico y provoquen riesgos sanitarios. Preocupa la transmisión de enfermedades y confirmó que está previsto el sacrificio de 50 ejemplares para estudiar si pueden ser el origen del aumento de los problemas pulmonares, sobre todo en vecinos de las pedanías. Explicó que en un primer momento las afecciones a la salud se achacaron a una reacción alérgica a los gatos, pero se ha descartado esta posibilidad.

Chinches y ratas

La Concejalía de Control de Plagas aplica de forma periódica insecticidas contra chinches en las fachadas de algunos edificios de los barrios de Los Ángeles y Apolonia que proliferan por la colocación de mantas, ropa y colchones infestados en balcones. También resaltó la actuación «muy contundente» que se ha realizado en imbornales y acequias, que ha conseguido frenar el aumento de ratas, ratones, cucarachas y culebras. Lo achacó al importante movimiento de tierras en el centro de la ciudad para construir el túnel por el que discurrirá la plataforma del AVE y las obras de arreglo de algunas calles del casco histórico en los últimos meses para la creación de las zonas de bajas emisiones.