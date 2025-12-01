La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un operario coloca redes de protección y pinchos en la cornisa de un balcón de la Corredera. INMA RUIZ

La población de palomas de Lorca se reduce hasta un 40% con los nuevos métodos de control

Jaulas trampa, redes abatibles y el vuelo de un águila de Harris han resultado efectivos, pero los vecinos piden más actuaciones

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:06

La Concejalía de Control de Plagas ha estrechado el cerco a la población de palomas y en los últimos cuatro meses ha conseguido que se ... reduzca un 39% en el municipio, según desveló a LA VERDAD la edil Carmen Menduiña. El nuevo servicio contratado este verano con una empresa especializada ha permitido incrementar el número de jaulas trampa, que ha pasado de las diez de los últimos años a 16. Están instaladas en los puntos más críticos como el santuario patronal, el teatro Guerra, las calles Lope Gisbert, Donantes de Sangre y Corredera, el conservatorio y el residencial Miguel Ángel. También en las pedanías de Zarcilla de Ramos, La paca y La Parroquia.

