María Hernández y Rosa Medina supervisan el proyecto en la calle Rincón de Bautista, donde se reconstruirá una vivienda, este viernes. Gonzalo J. Martínez / AGM

El plan de vivienda de Lorca eliminará más de veinte chabolas de los barrios altos

El Ayuntamiento recibe una subvención de un millón de euros para la regeneración de la zona, donde también se crearán dos espacios verdes

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Las concejalas de Fomento y Urbanismo, Rosa Medina y María Hernández, han conseguido 'in extremis' que los barrios altos de Lorca sean incluidos en el ... Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y acceder así a una subvención directa de 990.000 euros, que fue aprobada esta semana en el Consejo de Gobierno. El Ayuntamiento presentó el proyecto «cuando parecía que todo estaba cerrado y los fondos prácticamente repartidos», pero fueron «muy insistentes» en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, asegura Medina en declaraciones a LA VERDAD, y consiguieron que se activara el 'Programa 12', de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda, que no había solicitado ningún municipio de la Región. Recuerdan que las lluvias del pasado mes de marzo hicieron estragos, sobre todo en San Pedro y Santa María, donde muchas viviendas de familias vulnerables «quedaron en muy mal estado» por filtraciones y corrimientos de tierra de las laderas contiguas.

