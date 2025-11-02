El plan de vivienda de Lorca eliminará más de veinte chabolas de los barrios altos

Las concejalas de Fomento y Urbanismo, Rosa Medina y María Hernández, han conseguido 'in extremis' que los barrios altos de Lorca sean incluidos en el ... Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y acceder así a una subvención directa de 990.000 euros, que fue aprobada esta semana en el Consejo de Gobierno. El Ayuntamiento presentó el proyecto «cuando parecía que todo estaba cerrado y los fondos prácticamente repartidos», pero fueron «muy insistentes» en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, asegura Medina en declaraciones a LA VERDAD, y consiguieron que se activara el 'Programa 12', de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda, que no había solicitado ningún municipio de la Región. Recuerdan que las lluvias del pasado mes de marzo hicieron estragos, sobre todo en San Pedro y Santa María, donde muchas viviendas de familias vulnerables «quedaron en muy mal estado» por filtraciones y corrimientos de tierra de las laderas contiguas.

«No podían continuar en esas condiciones, pero los propietarios no tienen recursos y el Ayuntamiento tampoco tiene medios suficientes» para financiar las importantes inversiones que es necesario llevar a cabo y «había que conseguir el dinero para ayudar a esos vecinos», afirma Hernández. Cinco casas, cuatro de Santa María y una de San Pedro sucumbieron a la pala de forma urgente en los días posteriores al temporal por los graves daños estructurales que sufrieron, pero hay que seguir actuando.

La inversión en la regeneración urbana de esas barriadas alcanzará los 1,3 millones de euros, de los que el Consistorio deberá aportar 300.000 euros, y se ejecutará entre 2025 y 2030. Contempla la restauración de 12 viviendas de titularidad municipal y otras siete, cuatro de ellas municipales, serán demolidas porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y reconstruidas después. En el caso de las tres de titularidad privada se ha llegado a un acuerdo con los propietarios, que se han comprometido a aportar el 20% del coste de la obra. Serán derribadas otras cuatro casas del Ayuntamiento en las que no se prevé la reedificación y se regenerarán dos espacios urbanos degradados en las calles Mayor de San Pedro y Coronel, donde se crearán zonas verdes. Dentro de la subvención se incluye además los fondos necesarios para el realojo de las familias durante el tiempo que duren las obras en sus hogares.

Ampliar Calle Empedrado, en Santa María, donde se rehabilitarán dos viviendas. I. R.

Inicio inmediato

Las actuaciones comenzarán de forma inmediata y las concejalías ya trabajan en la elaboración de los proyectos para la creación de zonas verdes. «Va a ser un cambio muy importante en estos barrios, porque las chabolas se van a convertir en viviendas de calidad con nivel energético A», como exige la normativa, señaló Medina. Recordó que una parte del proyecto Natur-W para la rehabilitación de la antigua cárcel, financiado con 800.000 euros de fondos europeos y que comenzará a ejecutarse antes de final de año, incluye la rehabilitación de varias viviendas sociales del barrio de Santa María para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad, además de una gran zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en los antiguos depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Hernández afirmó que «de nada sirve que se construya el vial de los barrios altos o se restauren monumentos, -como la iglesia medieval de San Juan para cuya rehabilitación, por 1,8 millones de fondos estatales, se acaba de conceder licencia de obras- si no se interviene en el entorno y no empezamos con la rehabilitación de las casas para que los vecinos vivan en condiciones adecuadas». Aunque este proyecto mejorará la imagen de la zona de Lorca, las ediles confirman que hay muchas casas de particulares en las que hay que seguir trabajando y que el Ayuntamiento tratará de acogerse al próximo plan de vivienda para continuar actuando, también en los cabezos del barrio de San Cristóbal.