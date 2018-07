Una pitón en el retrete de una vecina de Lorca Hubo ciertas dificultades para extraer al reptil del desagüe al haber engullido algún animal PILAR WALS Lorca Lunes, 16 julio 2018, 07:23

Parece casi ciencia ficción pero ha ocurrido. Así lo aseguró ayer a 'La Verdad' una vecina del barrio de San José. Conchi García acudió al aseo de su vivienda, situada en la tercera planta de un edificio, y cuál fue su sorpresa al levantar la tapa del inodoro que encontrarse con una serpiente pitón. «No me alarmé, porque he tenido animales de este tipo y me manejo bastante bien con ellos», contó.

Sin embargo, hubo ciertas dificultades para extraer al reptil del desagüe al haber engullido algún animal. «Lo intenté pero no lo logré, porque parece que se había comido una rata. Tuve que avisar a su dueño quien vino y finalmente pudo sacarla», explicó Conchi García, quien añadió que «sabía que les pertenecía porque tienen animales de este tipo, como yo los tuve hace algún tiempo. Se la llevaron y ahí acabó todo».

La noticia corrió ayer como la pólvora a través de los grupos de whatsapp. «Es normal, porque no es muy habitual encontrarte un reptil en el baño. Te puede dar ataque al corazón», concluyó.