La patronal de Lorca exige «seriedad política» tras conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible en la Región Su presidente asegura que el proyecto «es fundamental para nuestro desarrollo»

Unos niños caminan por una calle con infraviviendas del barrio de San Pedro, en una imagen de archivo.

Inma Ruiz Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, mostró su indignación este jueves después de conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia.

«Exigimos seriedad política en un asunto tan importante», afirmó en declaraciones a LA VERDAD. Recordó que el proyecto contaba con el visto bueno de la sectorial de la construcción y de las organizaciones empresariales y «no puede ser objeto de canje político». Conminó a los partidos a que «lleguen a un acuerdo».

Jódar consideró que «no pueden echar para atrás normativas que son fundamentales para el desarrollo» de la Región, «deben defenderlas».

Temas

Política

Vox

Lorca

Vivienda