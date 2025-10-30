La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos niños caminan por una calle con infraviviendas del barrio de San Pedro, en una imagen de archivo. Jaime Insa / AGM

La patronal de Lorca exige «seriedad política» tras conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible en la Región

Su presidente asegura que el proyecto «es fundamental para nuestro desarrollo»

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29

Comenta

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, mostró su indignación este jueves después de conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia.

«Exigimos seriedad política en un asunto tan importante», afirmó en declaraciones a LA VERDAD. Recordó que el proyecto contaba con el visto bueno de la sectorial de la construcción y de las organizaciones empresariales y «no puede ser objeto de canje político». Conminó a los partidos a que «lleguen a un acuerdo».

Jódar consideró que «no pueden echar para atrás normativas que son fundamentales para el desarrollo» de la Región, «deben defenderlas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  7. 7 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  8. 8 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  9. 9

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  10. 10 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La patronal de Lorca exige «seriedad política» tras conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible en la Región

La patronal de Lorca exige «seriedad política» tras conocer que Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible en la Región