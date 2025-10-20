El Paso Blanco de Lorca fletará autobuses para la Procesión Magna Se celebrará el 15 de noviembre en Murcia y participará el trono del Cristo del Rescate

Imagen del Santísimo Cristo del Rescate en su trono en andas en la procesión del Jueves Santo, precedido por La Legión.

El Paso Blanco pondrá a disposición de todos los lorquinos autobuses para asistir el próximo 15 de noviembre a la Procesión Magna de la Diócesis de Cartagena, en la que participará el Santísimo Cristo del Rescate.

Los autobuses saldrán desde el conjunto monumental de Santo Domingo a las 8, 11 y 14.30 horas, con regreso a Lorca a las 23.45 horas. Las reservas podrán realizarse llamando al teléfono al 968 46 18 13 o directamente en la conserjería de la Casa del Paso. El precio del billete será de 15 euros, e incluirá como obsequio un pañuelo del Paso Blanco.

Con esta iniciativa, la cofradía pretende facilitar la participación de los blancos y de todos los lorquinos en esta cita histórica, enmarcada dentro del Jubileo Universal del Año Santo 2025, proclamado por el Papa Francisco bajo el lema 'Peregrinos de esperanza'.

La Procesión Magna, organizada por la Diócesis de Cartagena, reunirá a 14 cofradías de toda la Región de Murcia, que procesionarán unidas en una manifestación única de fe y devoción. En el recorrido podrán contemplarse algunas de las tallas más destacadas del arte sacro regional, con obras de Francisco Salzillo, Roque López, José Hernández Navarro o José Sánchez Lozano.

El Cristo del Rescate, que será la imagen con la que el Paso Blanco participará en esta solemne procesión, estará acompañado por más de 200 costaleros y por la Agrupación Musical Virgen de la Amargura durante su recorrido por las calles de Murcia.

Exposición extraordinaria y eucaristía

La imagen permanecerá expuesta desde el 8 de noviembre en la Iglesia de San Antolín, donde el día 12 se celebrará una eucaristía en su honor. Además, entre los días 12 y 15 de noviembre, el Paso Blanco realizará una exposición en la ermita del Pilar, sede del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

La jornada jubilar del 15 de noviembre comenzará con una Solemne Misa Jubilar a las 13 horas en la Catedral de Murcia, presidida por el obispo José Manuel Lorca Planes, y continuará a partir de las 17 horas con el inicio de la Procesión Magna.

