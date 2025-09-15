El Paso Blanco de Lorca celebra más de un siglo de historia del bordado con la exposición extraordinaria 'Los tres Felices' Reúne 46 piezas y un valioso legado documental por el 30 aniversario del muBBla

Miembros del Paso Blanco y concejales contemplan el estandarte de la Oración en el Huerto (1918) del que fue director artístico Emilio Felices Barnés.

El Paso Blanco de Lorca celebra el 30 aniversario del museo de bordados muBBla con una exposición extraordinaria que lleva por título 'Los tres Felices' y que reúne 46 piezas y un valioso legado documental que abarca 121 años de historia, de 1891 a 2012. La muestra permitirá conocer la evolución artística de la cofradía a través de sus excepcionales directores artísticos: Antonio Felices López, Emilio Felices Barnés y Antonio Felices Iglesias.

Son «tres generaciones de una familia que marcó la identidad de la cofradía blanca», subrayó el presidente, Ramón Mateos, que añadió que «gracias a ellos, nuestro patrimonio de bordados es reconocido internacionalmente por su belleza y técnica».

Antonio Felices López (1891-1908) dirigió los primeros modelos de la procesión, incluyendo el estandarte del Rosario, la túnica bordada de Eliodoro Puche y los trajes de niño guerrero del grupo de Antíoco.

Emilio Felices Barnés (1903-1947) renovó todos los grupos de la procesión y fue el responsable del paño de La Oración en el Huerto y del núcleo central de bordados del entorno de la Virgen de la Amargura: el palio y parte del manto, que están declarados Bien de Interés Cultural. «Con su técnica del punto corto o punto español Felices, revolucionó el bordado lorquino por su precisión y riqueza decorativa», señaló Mateos.

Antonio Felices Iglesias (1987-2006), enriqueció el entono de la Virgen con bordados en oro y seda. La pieza más reciente de la exposición es uno de los nazarenos del Cabildo, de 2012, «que refleja la continuidad y vigencia del legado familiar».

El portavoz de la comisión del museo de bordados, Andrés Martínez, dijo que la exposición será una «oportunidad única de ver una trayectoria importante» que forma parte de la historia del bordado del Paso Blanco. También de contemplar algunos bordados que no se exhiben de forma habitual en el muBBla.

Además, se incluyen bocetos, maquetas y documentos históricos donados por los herederos y que se incorporarán al patrimonio del muBBla para su conservación, estudio y futura exhibición. La exposicíon será inaugurada el viernes a las 20 horas y se podrá disfrutar hasta el 9 de noviembre.

