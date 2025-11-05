El palacio de Guevara de Lorca incorpora a su colección tres esculturas tras su restauración Son del siglo XIX y dos de ellas fueron esculpidas por el artista francés Augustin Moreau-Vauthier

El responsable de Talleres de la Concejalía de Desarrollo Local, Juan Carlos López, los concejales de Desarrollo Local y Cultura, Rosa Medina y Santiago Parra, el archivero municipal, Manuel Muñoz Clares, y el restaurador Antonio García Rico, ante las tres esculturas en el patio del Palacio de Guevara.

El palacio de Guevara de Lorca ha incorporado a su extensa colección tres esculturas tras ser restauradas en el taller municipal. Dos de ellas son alegorías de la historia y de la poesía, del escultor francés Augustin Moreau-Vauthier, y otra de la agricultura, de autor desconocido. Las tres están enmarcadas en el romanticismo del siglo XIX, dijo la concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina.

Aseguró que con éstas, ya son casi 250 piezas de la casa de todo tipo las que han pasado por el taller de restauración, que dirige Antonio García Rico. Están realizadas en un material llamado zamak, una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre, con peanas de madera, bajo la técnica de la fundición. Sus medidas están entre 58 y 45 centímetros de altura.

Las tres resultaron dañadas como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011 y presentaban pérdidas, oxidación, suciedad y desajustes y, con su restauración, se ha llevado a cabo un completo estudio que ha permitido una descripción detallada de las esculturas.

Medina destacó la importancia de seguir ampliando el catálogo de bienes de la Casa de Guevara, para lo que solicitó la colaboración de particulares y empresas a través del plan de mecenazgo dispuesto por el Ayuntamiento. Dijo que «Es un proceso largo y costoso que vamos a continuar y al que se puede sumar quien lo desee con beneficios fiscales al contribuir a la recuperación del patrimonio». Precisó que más de un centenar de elementos de la casa, sobre todo cuadros, necesitan ser restaurados.

