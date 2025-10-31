Otorgan licencia de obras para la rehabilitación de la iglesia de San Juan de Lorca Tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución es de 14 meses

Inma Ruiz Viernes, 31 de octubre 2025, 15:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lorca ha otorgado este viernes la licencia para las obras de rehabilitación de la Iglesia de San Juan, que se iniciarán de inmediato, según anunciaron este viernes las concejalas de Urbanismo y Fomento y Desarrollo Local, María Hernández y Rosa Medina.

Fueron adjudicadas a la unión temporal de empresas formada por las empresas locales Patrimonio Inteligente y Flores y Martínez. Serán financiadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con un presupuesto de 2,6 millones de euros y su plazo de ejecución será de 14 meses.

Hernández recordó que la urgencia de la intervención «está más que justificada», después de que el Ayuntamiento alertara del grave riesgo que corría el monumento como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo. Estas provocaron varios derrumbes y un mayor deterioro de su estructura.

Los técnicos insistieron en la necesidad de actuar con celeridad, porque aún era recuperable buena parte de la magnífica arquitectura interior y de la decoración barroca, incluso las pinturas murales que aún se conservan y elementos originales mantenidos a lo largo del tiempo y que pueden ser puestos en valor.

La intervención comprende la restauración y conservación de elementos arquitectónicos existentes, la cubrición y cierre de los espacios abiertos y el acondicionamiento interior para la puesta en valor de la iglesia y su entorno. El proyecto ha recibido el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Hernández detalló que el proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por el arquitecto Francisco Jurado, con un coste de 18.000 euros, que financiará el Ayuntamiento, así como la dirección de obra, por importe de 44.770 euros.

Nuevo acceso por la parte trasera

La edil de Urbanismo explicó que los dos cuerpos principales del templo se van a cubrir con una estructura de madera laminada, forrada exteriormente por una chapa de cinc, sin restar protagonismo a la cúpula principal ni a la torre. En la parte de la sacristía, que tiene bastante altura, está previsto un forjado intermedio, para su mayor aprovechamiento, y en la entrada, en lo que será el nuevo acceso por la parte trasera, se ejecutará un vestíbulo con estructura metálica y de vidrio.

El templo se encuentra en la Zona I del centro histórico de Lorca, en el entorno de protección del castillo. Data del siglo XV y fue reconstruido en el XVII. Es de cruz latina, fue levantado en piedra y ladrillo y en el crucero destaca la cúpula octogonal con grandes huecos y una cubierta de teja vidriada azul en buen estado. Esta misma teja corona la torre, situada a los pies, con base circular y remate octogonal.

Las concejalas subrayaron que con la rehabilitación de San Juan culminará la restauración de los monumentos dañados por los terremotos de 2011. Es el último templo de los barrios altos pendiente de recuperar tras las obras ejecutadas en San Pedro y Santa María. Su uso fue cedido a la Fundación Casco Histórico para actividades culturales.