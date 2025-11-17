Una ordenanza regulará en Lorca la reagrupación familiar ante la avalancha de solicitudes

El Ayuntamiento prepara una ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda para reagrupación familiar ... y residencia inicial de menores no nacidos en España. Se ha abierto la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ordenanza, que según dijo a LA VERDAD la concejala de Derechos Sociales, María Castillo, que adelantó que entrará en vigor antes de que acabe el año. Será aprobada en un Pleno extraordinario en diciembre, confirmó.

Aunque no ofreció datos sobre el número, dijo que hay una «avalancha de solicitudes» de reagrupación y aclaró que se hace necesario crear una ordenanza acorde a la regulación de estos informes mediante el Real Decreto que entró en vigor el 20 de mayo del presente año para clarificar a la ciudadanía el procedimiento administrativo municipal para su emisión. «Ya está la ley, pero los municipios tienen en su mano establecer criterios para que los trabajadores sociales valoren si los solicitantes tienen realmente integración en el municipio o no». Añadió que «hay margen para poner ciertos requisitos y requerir documentación complementaria sin contravenir la norma».

Con la iniciativa se pretende dotar de una mayor agilidad al sistema de emisión de informes; acortar y realizar un menor número de trámites y que la tramitación sea más transparente y flexible. Además, los criterios quedarán reflejados con lo que se evitará la disparidad. Castillo dijo que en la Región solo el Ayuntamiento de Yecla tiene una ordenanza de este tipo, que entró en vigor en septiembre de 2024.

Para que el informe sea favorable se tiene en cuenta, entre otras cosas, que la situación económica y las condiciones de la vivienda del demandante sean adecuadas para que residan el número de personas solicitadas, un mínimo de tres años de residencia en España y un dominio mínimo del idioma castellano.

Según la edil, desde que Vox entró en el gobierno local en diciembre de 2023 y asumió la Concejalía de Derechos Sociales el número de informes «ha bajado bastante. Con independencia de que haya o no un alto número de solicitudes la ordenanza es buena para regular el proceso, me gustaría dejar ese legado como concejal» sostuvo Castillo.

En 2021, la Concejalía de Diversidad realizó un estudio demográfico del que se desprendía que la población inmigrante está desplazando su lugar de residencia dentro de la ciudad. Antes residían mayoritariamente en San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles y Apolonia, pero ahora también se instalan en otros barrios como San José y La Viña.

En el ámbito rural, algunas de las pedanías con mayor población extranjera son La Hoya, Ramonete y Morata.