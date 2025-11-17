La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familias caminan por la alameda de Cervantes a la salida del colegio. Inma Ruiz

Una ordenanza regulará en Lorca la reagrupación familiar ante la avalancha de solicitudes

El documento, el segundo de la Región de este tipo después de Yecla, está en consulta pública y entrará en vigor antes de que acabe el año

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

El Ayuntamiento prepara una ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda para reagrupación familiar ... y residencia inicial de menores no nacidos en España. Se ha abierto la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ordenanza, que según dijo a LA VERDAD la concejala de Derechos Sociales, María Castillo, que adelantó que entrará en vigor antes de que acabe el año. Será aprobada en un Pleno extraordinario en diciembre, confirmó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  5. 5

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    El Rojo de Portmán
  9. 9 El pole dance conquista salas y rompe tabúes
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una ordenanza regulará en Lorca la reagrupación familiar ante la avalancha de solicitudes

Una ordenanza regulará en Lorca la reagrupación familiar ante la avalancha de solicitudes