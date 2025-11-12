La ópera La Traviata llena el auditorio de Lorca en el arranque de la programación 'El Cascanueces', del Ballet de Kiev será otro de los platos fuertes en el Margarita Lozano

El auditorio Margarita Lozano de Lorca inaugurará la temporada este miércoles con la representación de la ópera 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, a cargo de la compañía Ópera 2001. El arranque de la programación teatral será por todo lo alto ya que quedan muy pocas entradas disponibles. El patio de butacas, con casi mil asientos, se llenará de espectadores que disfrutan con este género musical y que nunca falta en la programación del teatro Guerra.

Mañana, la música continuará sonando en el auditorio, ya que está prevista la actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. La agrupación, formada por 80 músicos, regresa a Europa después de 20 años y Lorca es una de las sedes escogidas para su viaje internacional. Las entradas son gratuitas y se pueden adquirir de manera presencial en las taquillas del teatro Guerra.

El viernes, la actriz Toni Acosta nominada a los premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas 2025, protagonizará la hilarante comedia 'Una madre de película', con texto y dirección de Juan Carlos Rubio.

La programación de noviembre y diciembre, con una docena de actuaciones, también incluye espectáculos navideños como 'Así suena la Navidad', del grupo andaluz Raya Real, el próximo 20 de diciembre.

De cara al mes de enero, ya se ha incluido en la página web del auditorio otro de los platos fuertes de la temporada, 'El cascanueces', del Ballet de Kiev. Será el día 27 de enero, a las 20.30 horas. Las entradas, que costarán 25 euros, serán solidarias, a beneficio de Ucrania a través de Unicef.

