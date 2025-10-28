La oficina de turismo de Lorca reabre en el palacio de Guevara Abandonó los bajos del edificio barroco por los terremotos y desde entonces el personal ha sufrido varios traslados

El concejal de Turismo y personal de la oficina en la nueva sede en los bajos del palacio de Guevara.

La oficina de turismo de Lorca regresó este martes a su ubicación original, en los bajos del palacio de Guevara, el mismo lugar en el que abrió sus puertas por primera vez en la primavera de 1986.

Durante su inauguración, el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, destacó que «retornar a esta sede no es únicamente un traslado físico, sino un signo de nuestro compromiso con la ciudad, su patrimonio y quienes la visitan». Añadió que el objetivo es que sea «más que nunca, un punto de referencia moderno, accesible y de calidad, que conecte nuestra historia con las expectativas de los turistas del siglo XXI».

La nueva oficina dispone de una zona de consulta y descanso para visitantes, una gran pantalla donde los usuarios podrán realizar encuestas de satisfacción y consultar VISIT LORCA, la agenda turística del municipio, así como otras plataformas de información. Además, cuenta con un mostrador adaptado para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, rampa de acceso y bucle magnético para personas sordas. Se habilitará también un espacio para la mercadotecnia.

Como complemento exterior, se ha instalado un tótem digital táctil en la plaza de la Bordadora, financiado con los fondos europeos Next Generation. La inversión ha sido de 50.000 euros y las obras han incluido la adecuación de parte del sótano del edificio para su utilización como almacén.

El edil recordó que los terremotos del 11 de mayo de 2011 motivaron el primer traslado de la oficina, que ha pasado por el Centro de Visitantes de Lorca Taller del Tiempo en el antiguo Convento de la Merced, la muralla medieval, los bajos de la casa del coronel Potous en la plaza de España y por último el carrerón de la antigua colegiata de San Patricio. «Volver aquí es cerrar un círculo», aseguró.

El edil se mostró confiado que el traslado va a impulsar las visitas al palacio, que es después del castillo el monumento de Lorca que registra el mayor número de entradas.

Anunció que está en marcha un segundo proyecto para la puesta en valor del jardín exterior de la Casa de Guevara y mejorar su atractivo con la apertura de un pequeño establecimiento de hostelería.

