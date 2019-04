Las obras en el Santa Rosa de Lima agotan la paciencia de la plantilla Un trabajador, con mascarilla, en la zona de admisiones del Santa Rosa de Lima. / Paco Alonso / AGM El personal del centro de especialidades comienza a usar mascarillas por los problemas que genera el polvo, sobre todo en la parte baja del edificio INMA RUIZ Llorca Domingo, 7 abril 2019, 10:37

Después de más de un año conviviendo con las obras de remodelación del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima, el personal sanitario está harto del ruido y el polvo que tiene que soportar a diario. Tanto es así que algunos de los trabajadores de la zona de admisión, ubicada en la parte baja del edificio, la más cercana a las obras y lugar de paso obligado de los usuarios, ha comenzado a usar mascarillas de forma permanente.

Parte de la rehabilitación se centra, en esta segunda fase de los trabajos, en la planta semisótano, justo debajo de la zona de extracciones donde el pasado miércoles llegaron al límite. «No se podía estar por los fuertes golpes que se oían, vibraban hasta las mesas», relató a 'La Verdad' uno de los sanitarios, que ha pedido que no se revele su nombre. Añadió que «vienen usuarios con alergias y enfermedades de todo tipo, que se tienen que tragar todo este polvo».

La gerente del Área III de Salud, Catalina Lorenzo, aseguró no tener constancia del malestar del personal del Santa Rosa de Lima «porque hasta ahora no hemos recibido ninguna queja formal. Entiendo que estén aburridos, una obra siempre es una incomodidad», pero matizó que las actuaciones de mayor envergadura, como las demoliciones, se hacen por la tarde, cuando está cerrado el centro sanitario, con el fin de no interferir en el desarrollo de su actividad.

El acceso provisional al edificio a través de una pasarela desde la calle Lope Gisbert, que se habilitó hace dos meses mientras se acometen las obras de la entrada principal en la calle Floridablanca, también está ocasionando problemas. El personal sanitario se queja de que las puertas son demasiado estrechas y de que no hay salida de emergencia. Lorenzo desmintió este extremo y aseguró que «sí hay una salida de emergencia interior». Añadió que «llevamos un plan de obra y una planificación de asistencia sanitaria» que se ha consensuado con los trabajadores y que se está ejecutando según lo previsto y sin incidencias.

Nuevo acceso en junio

Una vez demolida la empinada escalera del acceso principal por Floridablanca (que era peligrosa, según Lorenzo) en junio se abrirá la nueva entrada sin barreras arquitectónicas, unos metros más abajo de donde se encontraba la vieja escalinata.

La imposibilidad de utilizar el montacargas para casos de urgencia sanitaria, desde que se iniciaron las obras, es otra de las preocupaciones del personal del Santa Rosa. Relatan que al no caber camillas en el ascensor convencional, tienen que trasladar a los pacientes en silla de ruedas.

El personal del centro está desalentado porque cuando finalice esta fase de las obras en las plantas baja, quinta y sexta, aún quedarán por acometer las de las plantas primera y segunda. Lorenzo aseguró que no se han licitado aún, por lo que no comenzarán este año.