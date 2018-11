Las obras de Camino Marín suman un retraso de diez meses por el AVE El Consistorio exige al Ministerio de Fomento que levante la suspensión cautelar después de conocerse el anteproyecto del trazado PILAR WALS LORCA Domingo, 25 noviembre 2018, 09:38

El proyecto de regeneración urbana de la Alameda de Cervantes y las calles adyacentes suma un retraso de más de diez meses. El Consistorio ha vuelto a exigir al Ministerio de Fomento que levante la suspensión cautelar a las obras del Camino Marín para retomar los trabajos y poder concluir la rehabilitación de toda la zona. «Lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, pero no recibimos contestación alguna sobre el asunto. Las obras están prácticamente concluidas. Únicamente queda ese tramo, considerado fundamental por la contribución a la movilidad no solo de los que viven en esa zona», afirmó el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Ramón Meca Ruzafa.

La última petición, aseguró el edil, está refrendada por los nuevos acontecimientos que se han sucedido. «Han dado a conocer el anteproyecto del trazado del AVE a su paso por la ciudad, por lo que se puede comprobar que esas obras no interfieren. No entendemos que no se levante la suspensión cautelar y se nos permita continuar con las obras».

En el Camino Marín y su entorno aún no se han podido acometer ni siquiera las demoliciones previstas. «La realidad es que el proyecto está casi finalizado a excepción de esa zona. La maquinaria pesada abandonó los trabajos hace meses. No hay zanjas. Se trabaja en retoques finales, por lo que supone un serio inconveniente», admitió. La nueva vía de comunicación gira, explicó el edil, de forma paralela a la vía. «Hay suficiente espacio, como queda reflejado en el anteproyecto del trazado, pero no entendemos lo que está sucediendo. Lo que está claro es que se está retrasando el final del proyecto de Cervantes, fundamental para la ciudad». Mientras, PSOE y PP siguen con su lucha para intentar ampliar el máximo posible el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad. El Ayuntamiento ha pedido estos días al Gobierno de España que «responda ya» a las alegaciones del trazado de la línea del AVE, «que acumulan más de medio año sin recibir contestación», según la portavoz adjunta de la Administración Municipal, Fátima Mínguez. Entre esas alegaciones está el soterramiento de algunos pasos para evitar taludes de 16 metros junto a las viviendas.

El PSOE llevará mañana al Pleno una moción para lograr un acuerdo en materia ferroviaria para la ciudad. Piden que el soterramiento llegue hasta 4,3 kilómetros y pone énfasis en las Cercanías. «Esas obras son irrenunciables», según su portavoz, Diego José Mateos Molina.