Nuevo estandarte judío para la Federación San Clemente de Lorca Se estrenará el sábado en el desfile de la historia medieval de la ciudad

La bordadora Silvia Teruel explica los detalles del estandarte ante el presidente el concejal de Cultura, el presidente de la Federación San Clemente e integrantes de ésta.

Inma Ruiz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:32 | Actualizado 15:44h. Comenta Compartir

La Federación San Clemente de Lorca mostró este miércoles el nuevo estandarte judío que se incorporará el sábado al grupo de Bene Abendano en el desfile de la historia medieval de la ciudad, con motivo de las fiestas patronales.

El presidente de la Federación, Luis Torres del Alcázar, explicó que el motivo central es la janukia o candelabro de nueve brazos que es utilizado para la Janucá, la principal fiesta del pueblo judío, que se celebra en diciembre. Se ha reproducido la pieza, que se estrenó en 2022 y que está inspirada en la cruz de cristal de roca del siglo XV que se conserva en la iglesia de San Mateo.

El estandarte ha sido bordado por Silvia Teruel en canutillo de oro y plata sobre terciopelo carmesí y en la parte superior destaca una cenefa bordada en hilo de seda de distintos colores. Según Torres del Alcázar, será expuesto de forma permanente en el muso y presidirá el próximo 11 de diciembre el acto del encendido de la Janucá en la sinagoga del castillo.

Ha sido sufragado con parte de la subvención que la federación recibe del Ayuntamiento. El concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, expresó su admiración por el nuevo bordado y destacó la importancia de recuperar parte de la historia y la tradición de la ciudad y de continuar enriqueciendo su patrimonio artístico y cultural.

Temas

Lorca