La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bordadora Silvia Teruel explica los detalles del estandarte ante el presidente el concejal de Cultura, el presidente de la Federación San Clemente e integrantes de ésta. AYTO.

Nuevo estandarte judío para la Federación San Clemente de Lorca

Se estrenará el sábado en el desfile de la historia medieval de la ciudad

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

La Federación San Clemente de Lorca mostró este miércoles el nuevo estandarte judío que se incorporará el sábado al grupo de Bene Abendano en el desfile de la historia medieval de la ciudad, con motivo de las fiestas patronales.

El presidente de la Federación, Luis Torres del Alcázar, explicó que el motivo central es la janukia o candelabro de nueve brazos que es utilizado para la Janucá, la principal fiesta del pueblo judío, que se celebra en diciembre. Se ha reproducido la pieza, que se estrenó en 2022 y que está inspirada en la cruz de cristal de roca del siglo XV que se conserva en la iglesia de San Mateo.

El estandarte ha sido bordado por Silvia Teruel en canutillo de oro y plata sobre terciopelo carmesí y en la parte superior destaca una cenefa bordada en hilo de seda de distintos colores. Según Torres del Alcázar, será expuesto de forma permanente en el muso y presidirá el próximo 11 de diciembre el acto del encendido de la Janucá en la sinagoga del castillo.

Ha sido sufragado con parte de la subvención que la federación recibe del Ayuntamiento. El concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, expresó su admiración por el nuevo bordado y destacó la importancia de recuperar parte de la historia y la tradición de la ciudad y de continuar enriqueciendo su patrimonio artístico y cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  4. 4 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  5. 5 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  6. 6 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  7. 7 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  8. 8

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nuevo estandarte judío para la Federación San Clemente de Lorca

Nuevo estandarte judío para la Federación San Clemente de Lorca