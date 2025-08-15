La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La nueva escuela infantil en el barrio de San Antonio, en Lorca. Ramón Mula

La nueva escuela infantil del barrio de San Antonio de Lorca abrirá sus puertas en octubre

Más de 80 niños del municipio podrán acceder a la enseñanza gratuita de cero a tres años en el centro

Gloria Piñero

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:10

Las obras de la nueva escuela de Educación Infantil en Lorca, ubicada en el barrio de San Antonio, llegan a su recta final. A partir del próximo curso lectivo, el centro acogerá a más de 80 niños y niñas de entre 0 y 3 años de forma gratuita. Así lo destacó esta semana la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Isabel Casalduero.

La edil destacó que durante el anterior mandato se logró «la financiación necesaria para su construcción». Una inversión de 1,2 millones de euros de la que ahora disfrutarán las familias en forma de «servicio clave para la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar». Casalduero recalcó que, también desde el anterior equipo de Gobierno, «no solo se ideó la propuesta, sino que se ejecutaron todos los trámites y se presentó la iniciativa».

En este sentido, la edil señaló que, a través de los fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, «será posible prestar el servicio de educación infantil de cero a tres años también en los puntos de atención a la infancia de La Hoya y La Paca».

Ante estas declaraciones, el actual equipo de Gobierno señaló que «la ejecución de estas obras ha sido posible gracias a una inversión municipal de 252.000 euros más».

