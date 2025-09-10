La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Federación San Clemente, Luis Torres, y el concejal de Cultura, Santiago Parra, en la sala del museo medieval dedicado a la cultura judía. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El museo de la historia medieval de Lorca no abrirá hasta finales de 2026

Es necesaria una inyección económica de 500.000 euros para completar el espacio expositivo

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:28

El museo de la historia medieval de Lorca (Ciufront) no abrirá de forma regular en la antigua iglesia de Santa María la Mayor hasta noviembre de 2026, coincidiendo con las fiestas patronales en honor a San Clemente, según confirmó el presidente de la Federación San Clemente, Luis Torres del Alcázar.

Explicó que la musealización del templo gótico está ejecutada al 60% y que es necesaria una inversión de 500.000 euros para completar el contenido cultural. Aseguró que la federación tiene previsto ejecutar un «proyecto muy ambicioso» con la creación de una sala dedicada al siglo XIV. Será «la más tecnológica» de las desarrolladas hasta ahora y supondrá «un revulsivo, que no dejará indiferente a nadie», como ocurrió con la creación virtual que reproduce el antiguo retablo de la iglesia, destruido en su totalidad durante la Guerra Civil, y que se proyecta en la misma superficie en la que estuvo el original.

Torres del Alcázar reconoció que «intentamos buscar la excelencia, por lo que preferimos esperar» hasta obtener los fondos necesarios para la completa ejecución del museo como la federación tiene planeado.

La inversión total realizada hasta ahora en el interior del templo es de 480.000 euros con subvenciones aportadas por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. El presidente de la Federación señaló que el museo seguirá abriendo sus puertas de forma puntual para actos culturales y sobre todo en coincidencia con las fiestas patronales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  2. 2 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  8. 8

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  9. 9 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  10. 10 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El museo de la historia medieval de Lorca no abrirá hasta finales de 2026

El museo de la historia medieval de Lorca no abrirá hasta finales de 2026