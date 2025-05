Multa de 100.000 euros por construir cinco infraviviendas en un antiguo supermercado de la huerta de Lorca

Inma Ruiz Viernes, 16 de mayo 2025, 16:35 Comenta Compartir

La lucha contra la infravivienda emprendida por la unidad de control del padrón de Lorca permitirá la imposición de una multa de 100.000 euros al propietario de un antiguo supermercado de una pedanía de la huerta, que había sido compartimentado en cinco infraviviendas para alquilarlas. Estas no reunían «las más mínimas condiciones de habitabilidad», había una falta total de iluminación, ventilación y carecían de una adecuada distribución. Lo anunció el alcalde, Fulgencio Gil, este viernes, que dio cuenta de las primeras órdenes de demolición de obras ilegales que correrán a cargo de los propietarios.

Dentro de la casuística que se ha puesto al descubierto destacó también la construcción de habitáculos bajo el garaje de un dúplex en uno de los barrios de la ciudad y la conversión en infraviviendas de numerosos trasteros ubicados en las azoteas de bloques de pisos. «No podemos permitir estas situaciones, las personas son lo primero y los que cometan este tipo de infracciones serán perseguidos», afirmó el alcalde.

Detalló que la unidad de control del padrón, una experiencia pionera en España para luchar contra el fraude y la infravivienda, ha incoado desde su puesta en marcha hace dos años 75 expedientes sancionadores, 38 de ellos este año, y los infractores se enfrentan a multas que van dese los 375 a los 3.000 euros. Aclaró que estas actuaciones ilegales constarán en el Registro de la Propiedad y se traducirán en una carga para el inmueble afectado, protegiendo con ello a terceros adquirentes de buena fe.

La unidad ha iniciado 452 expedientes de comprobación que han dado lugar a 135 expedientes de depuración de empadronamiento al detectarse personas residentes en los domicilios en los que no estaban empadronados o que estando empadronados no vivían en dichos domicilios. Esto se ha traducido en 605 requerimientos a propietarios y residentes, se han iniciado 264 expedientes de baja de oficio y se han generado 218 cambios de domicilio, además de 67 altas. La Policía Local ha identificado a más de 1.100 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación pr evia y no ha podido hacerlo con más de 320 personas por no residir en los domicilios en los que figuran empadronadas.

«Hemos detectado una práctica generalizada» de este tipo de actividades fraudulentas en la que intervienen lorquinos e inmigrantes con sus propios compatriotas, señaló el alcalde, que añadió que estas situaciones se está poniendo en conocimiento de Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Guardia Civil si se produce en el ámbito rural.

Para reforzar la unidad se incorporarán dos agentes censales y un arquitecto técnico. Gil recordó que los ciudadanos tienen a su disposición el número de WhatsApp 608 87 72 04 para denunciar de forma anónima posibles fraudes en el padrón municipal de habitantes. Hasta el momento han recibido «centenares» de comunicaciones en esta aplicación y animó a los lorquinos a seguir colaborando para erradicar esta situación.

El Ayuntamiento reclama que el empadronamiento fraudulento sea tipificado como delito en el ordenamiento jurídico con penas de privación de libertad y sanciones económicas a quienes se lucran con estas prácticas y participan en ellas.

El concejal del PSOE Isidro Abellán recordó que fue el anterior equipo de Gobierno de su partido el que elaboró y aprobó la ordenanza municipal reguladora del padrón en febrero de 2023 y que ésta fue la segunda de este tipo en implantarse a nivel nacional.

Temas

Lorca