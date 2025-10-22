La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios cargan en el camión de mudanza el mobiliario de la oficina de turismo de la plaza de España. INMA RUIZ

Mudanza en la oficina de turismo de Lorca

Abandona su sede de la plaza de España para la reapertura el día 28 en los bajos del palacio de Guevara

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:30

La oficina de turismo de Lorca alterna este miércoles la atención al público en su sede de la plaza de España con el traslado del mobiliario más voluminoso a la nueva oficina ubicada en los bajos del palacio de Guevara. Los operarios de una empresa de mudanzas han cargado en un camión estanterías, mesas de oficina, cajas con folletos y otros enseres. Está previsto que la oficina permanezca abierta con lo más imprescindible hasta el próximo lunes y que la nueva sede abra al público al día siguiente, 28 de octubre, a las 10 de la mañana.

La oficina de turismo abandonará los soportales de la antigua colegiata de San Patricio, donde se instaló de forma provisional en octubre de 2023, ya que el objetivo de la concejalía de Turismo era que se ubicara en el palacio de Guevara una vez finalizados los trabajos de musealización del edificio barroco.

El local, con acceso por la calle Lope Gisbert, se sitúa en un lugar estratégico y, además de ofrecer información a los visitantes sobre los recursos turísticos de la ciudad, se utilizará para la venta de entradas a los que deseen recorrer el palacio barroco. La de la plaza de España abrirá solo para momentos puntuales de mayor afluencia de visitantes, como la Semana Santa.

Hace pocos días también se instaló en la plaza de La Bordadora, junto al palacio de Guevara, una oficina digital de turismo, que estará en funcionamiento de forma permanente. En ella los usuarios podrán conocer de manera rápida, intuitiva, sencilla y gratuita toda la oferta de la Agenda Anual de Eventos, adquirir entradas o reservar visitas guiadas.

