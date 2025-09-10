El movimiento Quiero Corredor lamenta la «pérdida de oportunidades» por los retrasos en las obras En un encuentro con empresarios en Lorca reclamaron celeridad para que la infraestructura sea una realidad en los plazos previstos

Inma Ruiz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

El movimiento Quiero Corredor celebró este miércoles un encuentro en la sede de la patronal Ceclor en Lorca para analizar el estado de las obras y reclamar al Ministerio celeridad en la construcción del Corredor Mediterráneo.

El secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios, impulsora de este movimiento, Diego Lorente, aseguró que llevan nueve años trabajando para que que se ejecute la infraestructura ferroviaria y que pese a los retrasos, «hoy en día el corredor avanza y eso es una realidad».

Añadió que el incumplimiento de los plazos está provocando la pérdida de «muchas oportunidades, queremos que se acelere más» y que los técnicos que les asesoran «dicen que es posible». El movimiento es «fruto del empuje de la sociedad civil y de los empresarios» y se mostró convencido de que «cuando nos movilizamos se consiguen las cosas». Para Lorente, aunque el corredor «no es una realidad, estamos viendo la luz al final del túnel».

El presidente de la patronal Ceclor, Juan Jódar, dijo que la infraestructura «se está desarrollando correctamente pero hay problemas de nudos que hay que solucionar». Explicó que «estamos reivindicando para que se empuje y que los intereses políticos vayan con los intereses sociales y consigamos que el ferrocarril sea una realidad».

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), Miguel López, reivindicó la «necesidad de vertebrar el Levante español de norte a sur» y reconoció tener «esperanza» de su próxima finalización.

Junto a los empresarios acudieron al encuentro los alcaldes de Lorca y Puerto Lumbreras, Fulgencio Gil y María de los Ángeles Túnez, y el concejal de Águilas Cristóbal Casado, que será nombrado alcalde en los próximos días, además del consejero de Fomento, Jorge García Montoro.

Gil pidió que el Ministerio de Transportes concrete si se van a cumplir los plazos para tener una fecha de finalización de la infraestructura ferroviaria a su paso por la ciudad. También si se mantiene el compromiso de restablecer el 2026 el servicio de cercanías hasta la estación de San Diego, suprimido en octubre de 2021, y que «ha producido un daño muy importante en la comarca», sin tener que esperar a que terminen las obras del soterramiento. El alcalde también reclamó conocer el estado de las obras en el ramal de Pulpí-Águilas.

El consejero abundó en reclamar el cumplimiento de los plazos que «son esenciales para poder garantizar un adecuado desarrollo económico y social de las áreas por las que pasa». Consideró que la Región «está pagando un precio muy alto» por la demora. Dijo que las obras «ya deberían estar prácticamente concluidas pero nos dan una nueva fecha hasta 2027, como mínimo, para poder poner en marcha el servicio».

Para García Montoro, la comarca del Guadalentín se han convertido en «una isla ferroviaria» por las obras y esto supone «perdida de oportunidades y desarrollo para las empresas y los ciudadanos en materia de movilidad, cohesión social y territorial».

El consejero confirmó que la Comunidad Autónoma seguirá reivindicando la conclusión del Corredor, que forma parte del Pacto por las Infraestructuras de la Región aprobado por más de 40 entidades sociales y económicas, entre ellas Croem y Ceclor.