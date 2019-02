El ministro califica de «ejemplar» la recuperación del patrimonio histórico de Lorca

«Para mí es como venir a casa. Vuelvo a Lorca como ministro pero he estado como niño, como adolescente y como joven». El ministro de Cultura, José Guirao, visitó la ciudad para conocer de primera mano los trabajos de restauración que han servido para recomponer el patrimonio histórico artístico tras los daños que le causaron los terremotos de 2011. «Vine un mes después de la tragedia y no me podía creer lo que veía, la riqueza que yo conocía tan bien, destrozada».

Guirao recorrió el santuario patronal de la Virgen de las Huertas, en el que se han acometido varias fases de restauración y donde el Ministerio tiene previsto invertir 300.000 euros, incluidos en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, para la recuperación de las pinturas murales del antecamarín de la Patrona, la capilla del Evangelio y la escalera Totta Pulchra, que se encuentran en un avanzado estado de deterioro. Con esta intervención, que se realizará en dos fases, se dará unidad al discurso expositivo pictórico de toda la iglesia. Se trata de un ciclo muy destacable del barroco murciano en un espacio tan pequeño, explicaron los restauradores al ministro, que se mostró muy interesado en conocer los detalles de la iconografía. También contempló las ruinas islámicas del palacio califal hallado bajo el santuario, que ahora son visitables.

Destacó el trabajo «ejemplar» que se ha realizado para la recuperación de la ciudad y la colaboración entre todas las administraciones. Aseguró que «seguiremos teniendo esa ejemplaridad en lo poco que queda por hacer» para ultimar los trabajos de rehabilitación e hizo referencia a la iglesia de Santa María, donde el Gobierno ultima los trabajos de reconstrucción integral del templo.

«La Semana Santa es un tesoro que hay que valorar y difundir» José Guirao, ministro de cultura

Para la recuperación de otra iglesia, la de San Juan, el alcalde, Fulgencio Gil, le pidió financiación. El regidor acompañó a Guirao durante la visita, junto al delegado del Gobierno, Diego Conesa, y la consejera de Cultura, Miriam Guardiola. Gil recordó que se trata del único de los templos medievales de los barrios altos de Lorca pendiente de intervención, aunque el departamento de Guirao ha destinado también una partida inicial para su puesta en valor en el proyecto de Presupuestos para este 2019.

El punto central de la visita fue el Museo de Bordados del Paso Blanco (Mubbla). La cofradía blanca lo invitó para hacerle partícipe del centenario del estandarte de la Oración en el Huerto, «la pieza más exclusiva del bordado de la Semana Santa de Lorca», dijo su presidente, Lázaro Soto. Pidió al ministro todo su apoyo en la difusión y promoción de la singularidad de la Semana Santa. El titular de la cartera de Cultura observó, de cerca, en la Cámara de las Maravillas del Mubbla, el estandarte de Emilio Felices, también conocido como 'Paño de las flores'.

El bordado y la Unesco

Sobreel virtuosismo del bordado lorquino en oro y sedas, el alcalde pidió al ministro todo su apoyo para la candidatura de este arte para ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El representante del Gobierno, tras recorrer el museo, concluyó que la Semana Santa de Lorca «es un tesoro», una manifestación «única, riquísima, de tradiciones, de patrimonio material e inmaterial que hay que valorar y hay que difundir», y añadió que es misión de todas las administraciones ponerla en valor y mejorarla.

El alcalde reclama financiación para la rehabilitación de la iglesia de San Juan

Respecto a la Semana Santa, el delegado del Gobierno dijo que compone «una de las mejores imágenes que podemos proyectar de la Región de Murcia», y anunció que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, acudirá a las procesiones de Lorca, Murcia y Cartagena el próximo abril para contribuir a esa difusión. Más difícil lo tendrá el ministro de Cultura para regresar a Lorca en Semana Santa, porque el Viernes Santo ha comprometido su presencia en la tamborrada de Calanda en Teruel. José Guirao concluyó su estancia con una visita al Museo Azul de la Semana Santa (MASS) en el antiguo convento de San Juan de Dios.