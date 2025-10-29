Miles de lorquinos participarán en la Procesión Magna en Murcia Blancos y azules participarán con medio millar de portapasos y fletarán una quincena de autobuses para presenciar un acontecimiento histórico

Inma Ruiz Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:46 Comenta Compartir

Miles de lorquinos asistirán el 15 de noviembre en Murcia en la Procesión Magna, organizada por el Obispado de Cartagena. Muchos de ellos, acudirán a través de las distintas expediciones que han organizado los pasos Blanco, Azul, Morado y Encarnado, resaltó este miércoles el alcalde, Fulgencio Gil.

Afirmó que «es una ocasión única para tomar parte en un acontecimiento histórico» porque es la primera vez que dos tronos con imágenes de Lorca procesionarán por Murcia, pero también porque desde 1915 no ha salido ninguna procesión cofrade desde la catedral, algo que podrá rememorarse en el Jubileo de las Cofradías.

La Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Sangre, del Paso Encarnado, con 90 músicos, realizará a las 16.30 horas un pasacalles hasta la catedral y abrirá la procesión acompañando a la Cruz Guía de Yecla, según detalló la vicepresidenta del Paso Encarnado, Luz Gil. Dijo que la cofradía formará parte del cortejo «con mucho orgullo y mucha ilusión», con una amplia representación de encarnados.

El Misterio de la Coronación de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, de la Hermandad de Labradores, Paso Azul, viajará a la capital el día 9 de noviembre, donde podrá ser venerado en la capilla del Cristo de la Sangre de la iglesia del Carmen, sede de los Coloraos, según explicó el presidente, Miguel Ángel Peña.

Desde el día 10 habrá una exposición de los estandartes que participarán en la procesión: el Guión, con la imagen de la Virgen de los Dolores: el del Cristo de la Coronación y el del Ángel Velado. El día 13 se ofrecerá una conferencia sobre la Archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de Cristo y la Hermandad de Labradores impartida por los mayordomos Eduardo Sánchez Abadie y Antonio Mariano Hernández Castellar. El día 14 tendrá lugar el hermanamiento con los Coloraos, con los que «nos unen vínculos históricos».

El día 15, a las 11 horas, comenzará el traslado de la Coronación hasta la catedral y «viviremos uno de los momentos únicos cuando la imagen atraviese el puente de los Peligros con vistas a la catedral». En la procesión el trono, en el que habrá dos turnos de portapasos para completar el trayecto por las calles del centro de Murcia con casi 200 personas, irá acompañado por la Agrupación Musical Mater Dolorosa y el cortejo de estandartes.

El Paso Azul ha diseñado una «papeleta de sitio», diseñada por Joaquín Bastida, para que los que participen en la procesión sepan cual es su lugar. «Es algo novedoso que queríamos hacer para tener un recuerdo», señaló Peña, que resaltó que «es una jornada histórica y única que vamos a poder vivir unos privilegiados». Recordó que en la Región hay más de 700 cofradías y «solo somos 14 elegidos, la representación de Lorca será la más numerosa y estamos muy orgullosos».

El presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos, detalló que el Cristo del Rescate será portado por más de 200 costaleros, que realizarán tres relevos, «en esta ocasión única» con el acompañamiento de la Agrupación Musical Virgen de la Amargura.

La imagen estará expuesta desde el 8 de noviembre en la iglesia de San Antolín, donde se celebrará el día 12 una eucaristía a las 19 horas. El mismo día se inaugurará una exposición en la ermita del Pilar, del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, que reunirá algunas de las piezas más emblemáticas bajo el título 'Hilos de fe. Patrimonio bordado del Paso Blanco'. Apuntó que el traslado de la imagen desde San Antolín a la catedral será el día 15 a las 9.30 horas.

Las imágenes podrán ser visitadas tras la Eucaristía Jubilar, que se celebrará a las 13 horas, y antes de la salida procesional, y se accederá a la catedral desde la Plaza de la Cruz.

Blancos y azules tienen previsto fletar más de 15 autobuses con músicos, costaleros y cofrades, además de simpatizantes de ambas cofradías que ya han comenzado a reservar su plaza. El Paso Blanco también fletará un autobús el día 12 para la misa en honor al Cristo del Rescate y la inauguración de la exposición.

El alcalde agradeció la dedicación de las cofradías lorquinas porque «para coordinar todo el proceso hay decenas de personas que trabajan no solo en el traslado de los tronos, imágenes y estandartes sino en la organización necesaria para dar cobertura a los peregrinos». Animo a todos los lorquinos a participar de este encuentro, auspiciado por la Diócesis de Cartagena, en el Año Jubilar.