La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo concejal recibe la medalla de la Corporación de manos del alcalde en el Pleno. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Miguel García Clemente toma posesión como concejal del PSOE en Lorca

Sustituye a Irene Jódar tras renunciar a su acta para su nombramiento como diputada en el Congreso

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:30

Miguel Ángel Clemente tomó posesión este lunes como concejal del PSOE en Lorca durante la celebración del Pleno. El nuevo edil ocupó el puesto número 11 en la lista electoral de 2023 y sustituye a Irene Jódar, que renunció a su acta en septiembre para su nombramiento como diputada en el Congreso. Fue tras la designación del secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Clemente (Lorca, 1980) prometió su cargo ante la Constitución y recibió la medalla de la Corporación de manos del alcalde, Fulgencio Gil. Es vecino del barrio de San Cristóbal, ha desarrollado su actividad laboral en la empresa privada y actualmente es responsable de expedición de una empresa de suministros agrícolas. Muy vinculado al Paso Encarnado, ha sido Hermano Mayor de los costaleros del Cristo de la Sangre.

También durante este mandato, el pasado mes de abril renunció a su acta de concejal el exalcalde Diego José Mateos y tomó posesión de su cargo de concejala en el Grupo Municipal Socialista Antonia Pérez, número 10 en las listas del PSOE en las pasadas elecciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  4. 4 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  5. 5 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  6. 6 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  7. 7

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    Una cantera murciana de (buenos) escritores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miguel García Clemente toma posesión como concejal del PSOE en Lorca

Miguel García Clemente toma posesión como concejal del PSOE en Lorca