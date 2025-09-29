Miguel García Clemente toma posesión como concejal del PSOE en Lorca Sustituye a Irene Jódar tras renunciar a su acta para su nombramiento como diputada en el Congreso

Miguel Ángel Clemente tomó posesión este lunes como concejal del PSOE en Lorca durante la celebración del Pleno. El nuevo edil ocupó el puesto número 11 en la lista electoral de 2023 y sustituye a Irene Jódar, que renunció a su acta en septiembre para su nombramiento como diputada en el Congreso. Fue tras la designación del secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Clemente (Lorca, 1980) prometió su cargo ante la Constitución y recibió la medalla de la Corporación de manos del alcalde, Fulgencio Gil. Es vecino del barrio de San Cristóbal, ha desarrollado su actividad laboral en la empresa privada y actualmente es responsable de expedición de una empresa de suministros agrícolas. Muy vinculado al Paso Encarnado, ha sido Hermano Mayor de los costaleros del Cristo de la Sangre.

También durante este mandato, el pasado mes de abril renunció a su acta de concejal el exalcalde Diego José Mateos y tomó posesión de su cargo de concejala en el Grupo Municipal Socialista Antonia Pérez, número 10 en las listas del PSOE en las pasadas elecciones.

