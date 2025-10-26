El miedo por la rivalidad entre bandas se instala en el barrio de San Cristóbal de Lorca Impera la ley del silencio después de dos tiroteos acaecidos hace varias semanas, uno de ellos a plena luz del día en la calle Abellaneda

Inma Ruiz Domingo, 26 de octubre 2025, 23:24

Dos tiroteos, uno de madrugada en el Calvario Viejo con disparos al aire, y otro a las cuatro de la tarde desde la calle Abellaneda hacia una vivienda de la calle Cayetano Lorca, son los graves sucesos que ocurrieron el último fin de semana de feria, los días 27 y 28 de septiembre en el barrio de San Cristóbal. No hubo heridos pero la investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió la identificación y detención en Cartagena de dos de los implicados, según confirmaron a LA VERDAD fuentes del Cuerpo. «Claro que tenemos miedo, esto parece el Oeste», reconoció a LA VERDAD un vecino de la calle Abellaneda, donde se ha instalado la ley del silencio por temor a represalias.

Relató que en el primero de los tiroteos escuchó dos disparos, pero al día siguiente, a pocos metros de su casa, oyó «una ráfaga, creo que sería con un subfusil». Señala el contenedor de vidrio tras el que se apostaron cuatro o cinco personas, que profirieron insultos y amenazas de muerte y dispararon a continuación contra una vivienda de la calle Cayetano Lorca situada a más de diez metros de distancia. Otro vecino de origen magrebí, que apenas habla español y pide la traducción de unos niños que juegan en la calle, aseguró que algunos de los disparos se desviaron de su objetivo e impactaron en la fachada y en la puerta del contador de la luz de su casa.

La Policía Nacional confirmó que el detonante del suceso fue una discusión por la noche en la feria entre las partes implicadas y que esa misma madrugada se registró una llamada por un tiroteo en las inmediaciones del Calvario Viejo. Los agentes no hallaron «a los requerentes, víctimas ni posibles armas implicadas o restos de impactos o vainas». Al día siguiente, tras otro aviso, se intervinieron «numerosas vainas de arma de fuego corta». Los vecinos indicaron que los integrantes de una de las partes implicadas dispararon numerosas veces al aire a la vez que proferían amenazas y abandonaron el lugar rápidamente. Al día siguiente, como represalia, los que habían disparado recibieron impactos de arma de fuego en su domicilio. Los vecinos declinaron denunciar ni testificar.

La Policía Nacional aseguró que el suceso no tiene vinculación con otros tiroteos anteriores, como el ocurrido el pasado 31 de julio, también a plena luz del día en la calle Pérez Casas del barrio de San José, por la rivalidad entre dos clanes.

No es la primera vez que se producen detonaciones con arma de fuego en la calle Cayetano Lorca. En septiembre de 2023 la policía detuvo a cuatro hombres con numerosos antecedentes policiales tras disparar hacia un balcón con una escopeta y una pistola, agresión que fue contestada desde la casa con el lanzamiento de una bombona de butano, que impactó contra el suelo.

El concejal de IU-Podemos-AV Pedro Sosa, vecino de la zona, dijo que los protagonistas de los últimos tiroteos son conocidos por la venta al menudeo de droga y lamentó la falta de seguridad en el barrio. «Los vecinos tienen el miedo metido en el cuerpo y muchos no se atreven a salir a la calle» , dijo. Presentará hoy una moción en el Pleno para que se cree una mesa de convivencia y solicitará más presencia policial y el refuerzo de las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.