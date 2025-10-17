La mejora de la accesibilidad llega a la calle Selgas de Lorca

Inma Ruiz Viernes, 17 de octubre 2025, 00:55 Comenta Compartir

El arreglo de la calle Selgas para mejorar su accesibilidad comenzó ayer y finalizará en la última semana de diciembre, con un presupuesto de 180.000 euros. La concejala de Fomento, Rosa Medina, dijo que se eliminarán las aceras para crear una plataforma única semipeatonal, que beneficiará a personas con movilidad reducida y favorecerá la seguridad para viandantes y vehículos. Medina explicó que la calle presenta un fuerte desnivel entre la calzada y las aceras y una pronunciada estrechez de éstas que dificultan el normal tránsito de peatones.

Las obras, financiadas con los fondos europeos 'Next Generation' y ejecutadas por el Ayuntamiento, forman parte de la creación de las zonas de bajas emisiones. Esta es la última intervención de las previstas tras el acondicionamiento de una quincena de calles como Santiago, Cuesta de San Francisco, Vicente Ruiz Llamas y Núñez de Arce, y se mantendrá el mismo diseño arquitectónico.

Las obras se compatibilizarán con la construcción del Palacio de Justicia y del primer edificio municipal de viviendas para jóvenes, que está en fase de cimentación.