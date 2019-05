Meca dice que no firmará las actas de expropiación para construir la plataforma del AVE Se pretende implantar muros de 16 metros de altura «que emparedarán» viviendas en Tercia y Villaespesa y pìden que sean sustituidos por pasos inferiores en el proyecto de construcción de la plataforma del AVE I. R. LORCA. Miércoles, 1 mayo 2019, 10:41

El equipo de gobierno exigió al Ministerio de Fomento un compromiso por escrito y firme para que los muros de 16 metros de altura «que emparedarán» viviendas en Tercia y Villaespesa sean sustituidos por pasos inferiores en el proyecto de construcción de la plataforma del tren de alta velocidad (AVE). El concejal responsable de Fomento, Ángel Meca, afirmó que «no lo vamos a tolerar» y anunció que no firmará las actas de ocupación de las fincas que serán expropiadas «hasta que no se nos asegure con documentos sobre la mesa», que los pasos elevados no se van a realizar.