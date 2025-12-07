La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Construcción del área deportiva al aire libre en Santa Clara. I. RUIZ

En marcha la construcción del espacio de deportes urbanos en Lorca

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:32

Las obras de construcción de un área deportiva al aire libre entra la ronda central y la avenida de Santa Clara ya están en marcha ... con un presupuesto de 294.400 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se trabaja en una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, será el primero de estas características en la Región y dispondrá de rocódromo, circuitos de 'parkour', fuerza y una pista de 'pumtruck'. El área de calistenia que se encuentra actualmente en la avenida Alcalde José Antonio Gallego se integrará también en este nuevo espacio.

