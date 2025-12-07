En marcha la construcción del espacio de deportes urbanos en Lorca
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:32
Las obras de construcción de un área deportiva al aire libre entra la ronda central y la avenida de Santa Clara ya están en marcha ... con un presupuesto de 294.400 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se trabaja en una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, será el primero de estas características en la Región y dispondrá de rocódromo, circuitos de 'parkour', fuerza y una pista de 'pumtruck'. El área de calistenia que se encuentra actualmente en la avenida Alcalde José Antonio Gallego se integrará también en este nuevo espacio.
Se reservarán más de 2.000 metros cuadrados para zonas de paseo y descanso de los deportistas, el diseño se adaptará a la vegetación existente y los árboles que por motivos de la ejecución de los circuitos no puedan mantenerse en esta zona serán replantados en otras zonas verdes del municipio.
