Las luces de Navidad llegan al casco histórico de Lorca

Los operarios de la empresa encargada de la iluminación navideña en Lorca comenzaron a primera hora de este miércoles a instalar las guirnaldas en las principales calles del casco antiguo, que como cada año, son acordes a la zona monumental. Son en tres dimensiones (3D) y tienen forma de grandes lámparas ovaladas y de coronas en tonos dorados. En las zonas más anchas de la calle Corredera las guirnaldas van combinadas con otros elementos planos.

El Ayuntamiento invertirá este año 211.000 euros, un 10% más que el año anterior en las luces de Navidad y el encendido oficial está previsto para el sábado 29 de noviembre. Los diseños son diferentes a años anteriores, pero los colores son homogéneos y en el centro y el casco histórico predominan los tonos blancos, plateados y dorados.

Los diseños más llamativos se han reservado para la avenida Juan Carlos I, la principal arteria comercial de la ciudad, en la que se dispondrán 25 arcos que también combinarán volúmenes en 3D con otros planos. Estos se colocarán la próxima semana. Como colofón, y al igual que las dos navidades anteriores, se instalará en la plaza de España un gran árbol luminoso de 20 metros de altura.

