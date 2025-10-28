Lorca se suma a la semana de movilizaciones de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Vecinos organizará una concentración el 8 de noviembre en la plaza de España

El secretario regional de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, Mario Soler, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca y Comarca, Pedro García, y Miguel Martínez, de la plataforma en defensa de la sanidad de Águilas.

Inma Ruiz Martes, 28 de octubre 2025, 17:15

Lorca se sumará a la semana de movilizaciones programada del 3 al 9 de noviembre por la la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública para sensibilizar a la población y reclamar soluciones a problemas como las listas de espera o la falta de personal.

Con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la Plataforma en Defensa del Área III de Salud, las acciones de protesta comenzarán el próximo 5 de noviembre con una mesa redonda en Lorca que abordará las listas de espera, la salud mental y la igualdad de oportunidades, que se celebrará en el palacete Huerto Ruano.

El acto central será una concentración el sábado 8 de noviembre en la plaza de España a las 19 horas, a la que se espera que se sumen las 96 asociaciones que componen la plataforma comarcal del Guadalentín.

El presidente de la federación vecinal, Pedro García, ha dicho que estas movilizaciones son solo «un inicio» y no descartan nuevas acciones ante una situación que «va empeorando por momentos».

Bajo el lema 'La sanidad en espera', los convocantes denuncian demoras «enormes», como retrasos de casi un mes para una cita en atención primaria en el centro de salud del barrio de La Viña o esperas de hasta diez meses para una consulta con el traumatólogo.

El secretario regional de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, Mario Soler, ha recordado que el Área III de Salud es la que tiene las mayores listas de espera para especialistas de toda la Región.

La asociación ha convocado actos similares al de Lorca en Cartagena y en Murcia y se ha elaborado un manifiesto con reivindicaciones comunes para la sanidad pública regional que ya cuenta con el apoyo de 43 entidades de toda la Región.

