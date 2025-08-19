Lorca rinde homenaje a su Patrona, Santa María la Real de las Huertas Las tradicionales fiestas se celebrarán en el barrio Virgen de las Huertas del 30 de agosto al 8 de septiembre

Miembros de la corporación municipal en la presentación del programa en honor a Santa María Real de las Huertas.

Gloria Piñero Martes, 19 de agosto 2025, 16:38

Un año más, se acercan los actos en honor a la Patrona de Lorca, Santa María la Real de las Huertas. Y con ello, una programación repleta de actividades y cultos para disfrutar en familia. Lo ha anunciado este martes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto al presidente de la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas, Pedro Millán, y el Consiliario de la Hermandad, D. Ángel Soler Larrosa.

La programación dará comienzo el sábado, 30 de agosto, con el inicio de la Novena. Tendrá como lema «María, esperanza nuestra», y se repetirá los días hasta el 7 de septiembre. Serán a las 20 horas, y las presidirán diferentes sacerdotes de Lorca, así como frailes franciscanos.

El día 6 de septiembre tendrá lugar la comida de despedida del párroco y Consiliario de la Hermandad, D. Ángel Soler Larrosa, a partir de las 14 horas en el restaurante 'Salones Faroli', cita que está abierta a toda la ciudadanía de Lorca y cuyas entradas se pueden adquirir en el Santuario Patronal. La recaudación obtenida irá destinada a la compra del nuevo trono de la Patrona.

El día 7, en la víspera de la festividad, se disfrutará de la tradicional ofrenda floral tras la última Novena y, al filo de la madrugada, a partir de las 23:30 horas, podrá disfrutarse de la Serenata a la Virgen de las Huertas con una velada trovera en la puerta principal del santuario.

El día 8, día de la Patrona, comenzará con la 'Despertá' a las 6 de la mañana, y les seguirán las misas de 7, 8, 9 y 10 horas, para finalizar con la Misa Mayor en honor a la Virgen de las Huertas, con la Corporación Municipal Bajo Mazas y el Pendón de la Ciudad, presidida por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. Será al final de la Misa cuando se realice la entrega de títulos honoríficos de 'Hermano de honor de la Patrona' al hermano Don Juan Antonio Alcaraz Navarro por su trayectoria y dedicación, y la medalla de oro de la Virgen de las Huertas al Grupo 'Coros y Danzas Virgen de las Huertas'.

El colofón final a esta programación será la celebración de la Santa Misa y procesión de la Virgen por los aledaños de su santuario, a partir de las 19 horas.

Este año, durante la feria de septiembre, la imagen permanecerá en la parroquia de San Mateo. Lo hará del 21 al 28 de septiembre, y será el nuevo párroco de las Huertas, el Rvdo. D. Pablo Romero Santa, quien acompañe a la Patrona hasta la ciudad.

En cuanto al cartel protagonista de este 2025, que ha sido realizado por el diseñador lorquino Ricardo Martínez, expone como motivo principal la imagen de la Virgen de las Huertas, escoltada por tres ángeles y una huertana con su traje regional.

El alcalde ha querido agradecer a la Hermandad Virgen de las Huertas «el gran trabajo realizado en estos meses para poder ofrecer un programa centrado en el mantenimiento de nuestras tradiciones y en beneficio del patrimonio religioso y cultural de Lorca». También ha destacado que, en los actos descritos en honor a la Patrona de este año, participarán multitud de agrupaciones corales, musicales y folclóricas del municipio.