Lorca recupera la línea de autobús con La Parroquia y amplía el servicio a El Consejero, La Paca y Zarcilla de Ramos Funcionará los jueves para conectar el casco urbano con las pedanías del norte

Carretera de La Parroquia a la altura de la pedanía de El Consejero.

Inma Ruiz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:54

Lorca recuperará la histórica línea de autobús para conectar el casco urbano con la pedanía de La Parroquia. Funcionará los jueves y ampliará la cobertura para llegar a otras diputaciones del norte del municipio como El Consejero, Zarcilla de Ramos y La Paca.

Lo anunció este miércoles la concejala de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, que destacó que «nuestra prioridad ha sido devolver este servicio a los vecinos» para que puedan realizar sus gestiones, acceder a servicios sanitarios, comerciales o culturales y regresar a mediodía a sus localidades de origen.

Añadió que el Ayuntamiento garantiza a los usuarios un transporte público «digno y estable, que se convierte además en una herramienta clave en la lucha contra la despoblación«.

Detalló que la ruta será circular, tendrá salida y llegada en el Óvalo de Santa Paula y paradas intermedias en El Consejero, La Parroquia, Zarcilla de Ramos y La Paca.

