La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera de La Parroquia a la altura de la pedanía de El Consejero. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Lorca recupera la línea de autobús con La Parroquia y amplía el servicio a El Consejero, La Paca y Zarcilla de Ramos

Funcionará los jueves para conectar el casco urbano con las pedanías del norte

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:54

Lorca recuperará la histórica línea de autobús para conectar el casco urbano con la pedanía de La Parroquia. Funcionará los jueves y ampliará la cobertura para llegar a otras diputaciones del norte del municipio como El Consejero, Zarcilla de Ramos y La Paca.

Lo anunció este miércoles la concejala de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, que destacó que «nuestra prioridad ha sido devolver este servicio a los vecinos» para que puedan realizar sus gestiones, acceder a servicios sanitarios, comerciales o culturales y regresar a mediodía a sus localidades de origen.

Añadió que el Ayuntamiento garantiza a los usuarios un transporte público «digno y estable, que se convierte además en una herramienta clave en la lucha contra la despoblación«.

Detalló que la ruta será circular, tendrá salida y llegada en el Óvalo de Santa Paula y paradas intermedias en El Consejero, La Parroquia, Zarcilla de Ramos y La Paca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  9. 9 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  10. 10 Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, por asaltar a varias mujeres en La Manga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lorca recupera la línea de autobús con La Parroquia y amplía el servicio a El Consejero, La Paca y Zarcilla de Ramos

Lorca recupera la línea de autobús con La Parroquia y amplía el servicio a El Consejero, La Paca y Zarcilla de Ramos