Lorca reclama al Ministerio de Transportes compensaciones económicas por la afección de las obras del AVE en el comercio Una feria comercial, que se celebrará del 2 al 5 de octubre, intentará compensar las pérdidas de los últimos meses

El alcalde, Fulgencio Gil, anunció este martes que se ha dirigido por escrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para «poner en conocimiento» del ministro Óscar Puente «la situación que viven los sectores económicos del municipio, especialmente el comercial y el hostelero» por las dificultades de movilidad que están provocando las obras del soterramiento del AVE y solicitar «que establezca medidas de compensación económica y funcional para paliar estos perjuicios a los sectores afectados».

Lo dijo durante la presentación de la Feria del Comercio, que celebrará su quinta edición del 2 al 5 de octubre en la plaza de Calderón, organizada por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, con la colaboración de la Concejalía de Comercio y de la Dirección General de Impulso al Comercio ,

El alcalde aclaró que el Ayuntamiento «no descarta ningún tipo de medida si es necesario aplicarlas» para compensar la bajada de ventas. Señaló que está en contacto permanente con el sector comercial y con la patronal Ceclor «para aplicar «las medidas que ellos nos soliciten» y confió en que la reapertura del tráfico el 30 de septiembre en la alameda de Cervantes después de su cierre hace tres meses, sirva para «normalizar el tránsito» por la ciudad.

Gil recordó que el soterramiento del ferrocarril «va a transformar totalmente la ciudad y el comercio se va a ver beneficiado de un flujo de visitantes sin precedentes». Mientras tanto, reconoció, «tenemos que resistir» y «seguir trabajando para que la situación sea lo menos lesiva posible».

El sector sacará las tiendas a la calle para revitalizar el comercio, darle visibilidad y compensar las pérdidas que sufren por el cierre al tráfico de algunas de las principales arterias por el avance de los trabajos del Corredor Mediterráneo. «Nos está afectando muchísimo», confirmó su presidenta, María José Navarro, y «queremos subsanar ese problema», que los clientes de la ciudad y de poblaciones limítrofes «sepan que se puede entrar a Lorca, hay accesos y se está facilitando aparcamiento». Navarro destacó la relevancia del comercio local para «dar vida» a la ciudad. «Hay que poner en valor su calidad, su cercanía porque tenemos todo lo necesario, no hay que salir fuera a comprar», subrayó.

En la plaza de Calderón se habilitarán jaimas donde se instalarán 25 comercios de distintas áreas del centro y la periferia con artículos de moda, calzado, perfumes, complementos, mobiliario o decoración. Ofrecerán productos 'outlet' con descuentos pero también mostrarán las novedades de temporada.

En esta edición se creará por primera vez un espacio infantil con animación interactiva en el que los niños podrán aprender nociones de inglés y participar en talleres de pintura y maquillaje.

El director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, aseguró que la feria «está consolidada» y que es un referente para clientes de poblaciones limítrofes.

