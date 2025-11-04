Lorca reclama al Ministerio información sobre el encauzamiento de la rambla de Biznaga La falta de respuesta en el último año «aumenta la sensación de que estamos ante un proyecto fantasma», reconoce la edil de Urbanismo

Rambla de Biznaga, sobre la que existe un proyecto de encauzamiento, con agua estancada de las últimas lluvias.

El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la documentación relativa al proyecto de encauzamiento de la rambla de Biznaga, ante la reiterada falta de respuesta a las peticiones enviadas en el último año.

Han sido remitidas tres solicitudes por la vía oficial y decenas a través de conversaciones, según recordó este martes la concejala de Urbanismo, María Hernández. Precisó que en diciembre de 2024 se envió un primer escrito al Gobierno central pidiendo conocer el proyecto. En marzo, sin haber recibido contestación, se volvió a requerir la información, y en mayo se cursó otro escrito de seguimiento del proyecto.

Según Hernández, «a la vista del silencio, ahora será el alcalde, Fulgencio Gil, quien firme directamente una nueva solicitud formal, en aras a poder colaborar desde el Ayuntamiento en lo necesario y para conocer los detalles del proyecto y el estado en el que se encuentra».

La edil afirmó que «lo último que se conoce es que ya está siendo elaborado», pero el Consistorio no ha recibido confirmación oficial de que continúa su tramitación.

Consideró que «es un asunto de máxima importancia para la seguridad de muchas familias frente a las inundaciones» y que «cada día que pasa sin una respuesta oficial aumenta la sensación de que estamos ante un proyecto fantasma, un proyecto oculto y escondido». La edil se preguntó «¿por qué tanto secretismo?» y opinó que esta actitud «solo genera más sospecha, incertidumbre y desconfianza»

Para Hernández, un tema tan alta repercusión social como la construcción de infraestructuras para prevenir inundaciones requiere transparencia total y una coordinación real entre administraciones.

Explicó que la falta de información también afecta directamente a la capacidad de planificación municipal en materia urbanística y de prevención de inundaciones, ya que la rambla de Biznaga constituye uno de los principales cauces naturales de desagüe en el término municipal.

