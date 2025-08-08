Lorca recibirá del Gobierno de España 3,3 millones de euros más que el año pasado Desde el PSOE en el Ayuntamiento piden que el importe se emplee en la bajada del IBI o la mejora en limpieza y seguridad

Gloria Piñero Viernes, 8 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

Durante este año, el Ayuntamiento de Lorca ingresará 28.529.372 euros del Gobierno de España en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE), 3,3 millones más de los que recibió durante el ejercicio anterior. Lo comunicó el concejal socialista en el consistorio, Isidro Abellán.

Según el edil, este incremento del 13,16% representa cerca de un tercio del presupuesto municipal para el año 2026, lo que calificó de una «estupenda noticia». «De esta forma el alcalde, Fulgencio Gil (PP), podrá cumplir con las promesas que hizo hace dos años antes de ganar las elecciones».

La cuantía, anunciada por el Ministerio de Hacienda, corresponde a las entregas a cuenta del Fondo Complementario de Financiación y a la cesión de impuestos estatales, previstas para los municipios con más de 75.000 habitantes. En el caso de Lorca, los fondos proceden principalmente del IRPF, IVA, impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que suman más de 5,2 millones de euros, a los que se añaden 23,3 millones del fondo complementario.

Abellán aseguró que «este incremento de fondos es una oportunidad clara para ejecutar proyectos pendientes en los barrios y pedanías, como la mejora de la carretera entre Almendricos y La Campana, la renovación de la calle Portijico, o la adecuación de las redes de abastecimiento en La Paca».

El concejal socialista recordó que esta previsión de ingresos no estaba contemplada en el presupuesto municipal aprobado por el equipo de Gobierno, lo que permite abordar inversiones adicionales sin necesidad de recurrir a endeudamiento. En este contexto, instó también a «emplear el dinero para bajar el IBI, mejorar la limpieza del municipio o reforzar su seguridad».

El Gobierno de España debería dinero al Ayuntamiento de Lorca

En respuesta a las declaraciones de Abellán, la edil de Economía y Hacienda en el consistorio, Belén Perez, dijo sentirse «asombrada». Según ella, «nos resulta extraño que el PSOE celebre esta noticia teniendo en cuenta la cantidad de competencias impropias que tiene que asumir este Ayuntamiento». Entre otras, destacó las relacionadas a Seguridad Ciudadana.

Pérez recordó «los más de dos millones de euros por los daños de las inundaciones de la última DANA que sufrimos en Lorca y que todavía el Gobierno de España sigue sin aportar». Asimismo, mencionó «la liquidación en la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2023», dinero que debió haberse entregado en enero.

La edil explicó que «la vuelta de la regla de gasto ahoga a los ayuntamientos y no nos permite realizar las inversiones que realmente son necesarias», y concretó que «en materia de Seguridad Ciudadana, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia insistió en que Lorca no puede ser una ciudad más segura, con una media de cifras de criminalidad muy por debajo de la media nacional».

Temas

Lorca