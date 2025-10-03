La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica de la ciudad. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Lorca no obtiene la subvención de 14 millones de euros a la que optaba de los fondos europeos Feder

El PSOE desvela que el proyecto Lorca Futura no ha llegado a la puntuación mínima y el equipo de Gobierno dice que impugnará la resolución

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:29

El proyecto Lorca Futura, con inversiones por 20 millones de euros de los que 14 iban a ser aportados por los fondos europeos Feder y el resto por el Ayuntamiento, se ha desvanecido porque no ha conseguido la puntuación mínima. Lo desveló este viernes la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, que recordó que el plan estaba compuesto por diez actuaciones de carácter estratégico que iban desde la creación de infraestructuras y la rehabilitación de patrimonio histórico hasta la digitalización y la eficiencia energética.

Entre las actuaciones más costosas se encontraba la renaturalización de la rambla de Tiata y del cauce del río Guadalentín, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, la creación de una gran alameda, la recuperación de los cabezos del barrio de San Cristóbal y la renaturalización del caco histórico y de los barrios altos. También la restauración del teatro Guerra, el casino y la muralla medieval.

Casalduero criticó que el equipo de Gobierno «ha perdido todo el dinero al que fiaron el avance del municipio durante toda la legislatura, es un despropósito y una absoluta vergüenza».

La portavoz municipal, Rosa Medina, dijo sobre la pérdida de la subvención que todos los proyectos planteados «se mantienen vigentes, al margen de la actual convocatoria de fondos europeos». Añadió que «Lorca no da ningún proyecto por perdido, el trabajo sigue adelante sin variar la marcha». Confirmó que el Ayuntamiento va a impugnar la resolución agradeció el trabajo desarrollado por el personal municipal.

