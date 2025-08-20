La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las inmediaciones del Castillo de Lorca. Gonzalo J. Martínez

Lorca mejora los itinerarios turísticos que recorren el centro histórico

La implementación de sistemas de movilidad sostenible tiene como objetivo el aumento del flujo de turistas

Gloria Piñero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:04

La mejora de la accesibilidad de algunos de los itinerarios turísticos que recorren el centro histórico de Lorca ayudará a impulsar el turismo de movilidad sostenible. Así lo anunció este miércoles el concejal de Turismo en el Ayuntamiento, Santiago Parra.

Con el objetivo de mejora de la caminabilidad en el eje de las calles Santo Domingo – Príncipe Alfonso hacia los principales recursos turísticos, como el Castillo de Lorca o la antigua Colegiata de San Patricio, tendrá lugar una ampliación a plataforma única de los pasos elevados existentes y la señalización del itinerario como 'ciclocalle'. Debido a esto, no se podrá sobrepasar la velocidad de 30 kilómetros por hora en el tramo.

Esta «renovación del espacio público», como reseñó el edil, incluye la implementación de un radar pedagógico inteligente, que ayudará a los conductores a conocer la velocidad a la que circulan. «La mejora no solo tendrá efectos en la percepción positiva que tenga el turista, sino que beneficiará a la calidad de vida de los residentes al reducir la contaminación atmosférica según se contempla también en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lorca».

La actuación supondrá ciertas restricciones al tráfico, excepto para residentes, en las calles protagonistas y adyacentes, «de ahí que se haya optado por realizarla antes de la vuelta de vacaciones, para intentar ocasionar las menores molestias a la ciudadanía», apuntó Parra. Concretamente, habrá cortes de tráfico los días laborables, de 7.30 a 18.30 horas hasta el próximo 27 de agosto en las calles Puente La Alberca, Santo Domingo (entre Iglesia y calle Juan de Toledo) y Lope Gisbert (entre Floridablanca y Pío XII, Musso Valiente y Palacio Guevara).

El presupuesto total de esta iniciativa es de 37.200 euros, y forma parte de las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas por la Unión Europea con los fondos Next Generation, gestionados por el Gobierno de España. «De esta forma podemos impulsar el municipio como Destino Turístico Inteligente (DTI), mejorando la calidad de vida de los vecinos y fomentando la accesibilidad sostenible de la oferta patrimonial», concluyó Parra.

