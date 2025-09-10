Lorca incorpora tres nuevos vehículos para la recogida de basura con una inversión de 1,6 millones de euros Completa así la modernización de la flota

Inma Ruiz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

El municipio de Lorca ha realizado la mayor renovación de su historia en la flota de camiones para la recogida de basura con la incorporación de tres nuevos vehículos, dos de ellos con una capacidad de carga de 24 metros cúbicos y otro de 30 metros cúbicos con una inversión de 1,6 millones de euros.

El alcalde, Fulgencio Gil, recordó que en julio se adquirieron otros tres camiones y anunció que a finales de año se incorporará un vehículo 100% eléctrico para la recogida exclusiva de biorresiduos. La inversión total para la renovación de la flota de recolectores alcanzará los 3,2 millones de euros y responderá a «una demanda histórica de los trabajadores».

Según el alcalde, la empresa municipal de limpieza Limusa ha incrementado la plantilla con 15 operarios, ha duplicado el servicio en pedanías y ha adquirido nueva maquinaria como furgonetas y barredoras. Añadió que se han puesto en marcha «acciones pioneras» para mejorar la recogida selectiva y se han activado campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. Anunció que «por ese camino vamos a seguir, posicionando a Lorca en la vanguardia en la gestión de residuos».

En el plano operativo, los nuevos camiones se destinarán a realizar las rutas para la recogida de basuras de las pedanías de Lorca y de parte de la periferia urbana, además de puntos concretos del centro de la ciudad.

Temas

Lorca