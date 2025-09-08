Lorca honra su patrona en la festividad de la Virgen de las Huertas Cientos de fieles acuden a la misa mayor en su honor en el santuario

Inma Ruiz Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El día de la Virgen de las Huertas es una jornada de costumbre y tradición: refajos bordados con lanas de colores, sonido de bandurrias y postizas, sabor a turrón y copas de anís y devoción popular en torno a la patrona. Miles de personas acudieron desde la madrugada al santuario para honrar a la Virgen en su onomástica y asistir a las eucaristías que se oficiaron en su honor.

En la misa mayor no cabía un alfiler. Fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que estuvo acompañado en el altar por el vicario de la zona pastoral, Francisco Fructuoso, y por 15 sacerdotes.

La talla de la Virgen, obra del imaginero José Sánchez Lozano, situada en su camarín, lució el manto blanco con el que fue coronada en 1944 y la corona de oro, piedras preciosas y perlas donada por el pueblo de Lorca a la Patrona ese mismo año.

Las voces del grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas sonaron desde el coro del templo con la interpretación durante la misa de las piezas más clásicas del folclore local. El acto contó con la asistencia del presidente de la Región, Fernando López Miras; del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil; de la consejera de Cultura, Carmen María Conesa; y del líder regional de Vox, José Ángel Antelo, entre otras autoridades como diputados y senadores y representantes de hermandades, cofradías y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Sobre las obras que es necesario acometer en el santuario para frenar el avance de las humedades y filtraciones, agravadas tras las fuertes lluvias de la primavera, López Miras confirmó que el Gobierno regional tiene pendiente una reunión técnica que se celebrará en los próximos días con el arquitecto Francisco Jurado, que ha dirigido todas las obras de restauración en el templo tras los terremotos de 2011.

Recordó que la Comunidad Autónoma ha destinado más de 275.000 euros a la rehabilitación del conjunto monacal y que abordará con Jurado las actuaciones que son precisas después de que éste supervise el estado del edificio.

También se ha referido a la restauración del templo y del convento el líder regional de Vox que ha recordado que su partido llevó en junio una iniciativa a la Asamblea Regional, que fue aprobada por unanimidad, para completar la rehabilitación. Antelo dijo que «hay que pasar de las palabras a los hechos» y abogó por «defender nuestra cultura, nuestra civilización y recuperar el templo por el bien de todos los lorquinos y de la Región de Murcia».

El alcalde recalcó que en el día de la patrona la ciudad «conmemora sus raíces más profundas, el origen de la Lorca que conocemos, ese legado que protege de manera decisiva la Hermandad Virgen de las Huertas».

Tras la misa se entregaron los títulos honoríficos de 'Hermano de honor de la Patrona' a Juan Antonio Alcaraz Navarro, por su trayectoria y dedicación a la patrona a lo largo de los años, y la medalla de oro de la Virgen de las Huertas al Grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas, por su vinculación a la imagen.

Por la tarde se celebrará la tradicional procesión con la imagen por la barriada Virgen de las Huertas en el trono de plata en andas portado por los mozos del convento.

