Lorca se entrega a la Feria de Mediodía

Vecinos disfrutando de uno de los conciertos organizados con motivo de la Feria de Mediodía en la Plaza Arcoiris de Lorca.

Inma Ruiz Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:43 Comenta Compartir

Tapeo, música en directo y ganas de diversión son los ingredientes principales de la Feria de Mediodía que, un año más, abarrotó las calles del casco antiguo en el arranque de este evento multitudinario, en una jornada de intenso calor. El público se concentró en las plazas de España, Calderón, Arcoíris, San Vicente y Real donde los hosteleros instalaron sus barras bajo carpas y sombrillas para ofrecer a los clientes montaditos con productos cárnicos locales y raciones de arroz o migas acompañando la bebida.

La principal novedad de este año es la aplicación, 'Rutappa', una iniciativa de la asociación profesional de hosteleros Hostelor. En ella se pueden consultar las tapas que ofrecen una veintena de bares y restaurantes de una manera interactiva y más accesible, la ubicación de los establecimientos y los precios, que oscilan entre tres y seis euros incluyendo la bebida. Los hosteleros que optaron por las reservas en sus locales con menús cerrados también tienen garantizado el lleno total los fines de semana de la feria.

Un llamativo pórtico en la calle Alporchones, una de las entradas al casco antiguo de la ciudad, da por primera vez la bienvenida a lorquinos y visitantes. Dos columnas flanquean una estructura metálica que preside el escudo de la localidad y muestra balconcillos desde los que se asoman personajes ataviados con el traje de huertano tocando bandurria y postizas.

Los integrantes del festival de folclore hicieron una demostración de sus bailes con el público en la Plaza de Calderón

Un nutrido grupo de caballistas dio este sábado vistosidad a la fiesta. Ataviados con trajes de corto, realizaron un recorrido que partió desde las Alamedas y discurrió por las principales calles del centro de la ciudad. La actividad estuvo organizada por la Asociación de Enganches y sirvió como antesala de la exhibición de enganches y carruajes que tendrá lugar el próximo domingo en el municipio.

La música tradicional del grupo Coros y Danzas de Lorca protagonizó la sesión 'Ven a bailar'. Sus integrantes interactuaron con la gente en la plaza de Calderón dentro del Festival Internacional de Folclore que se celebra estos días. Hostelor también animó durante el mediodía el ambiente en las calles con una charanga que impregnó de música festiva el casco histórico. El ambiente no decayó hasta bien entrada la tarde porque después de la comida comenzó el tardeo en la zona con la actuación de los grupos Son de Barrio, Odyssey, Ratones y Señor Lobo, y una sesión del DJ Juan Espada para los más jóvenes. Para los niños de tres a doce años se dispuso en la entrada al jardín del palacio de Guevara un servicio gratuito de guardería infantil atendido por monitores con sesiones de maquillaje, globoflexia y castillos hinchables.

Toda la plantilla de la Policía Local, formada por 131 agentes, estuvo movilizada. De uniforme o de paisano, controló en la Feria de Mediodía el cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana para evitar botellones, micciones en la vía pública y daños en el mobiliario urbano. Efectivos de la Policía Nacional vigilaron también las zonas de mayor afluencia de público para prevenir hechos delictivos.

Traslado de la patrona

La jornada festiva comienza este domingo con el traslado en procesión de la Virgen de las Huertas desde su santuario tras la misa, que se celebrará a las 10 horas, hasta la iglesia de San Mateo, donde permanecerá durante la semana de feria. A las 11 horas dará comienzo el encierro infantil con toros hinchables, organizado por el Club Taurino de Lorca. El recorrido comenzará en la plaza de España y finalizará en el coso de Sutullena, donde continuará la actividad con animación infantil.

La Feria de Mediodía arrancará de nuevo a las 13 horas. Por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la corrida de toros con un mano a mano en el histórico coso de Sutullena entre el diestro lorquino Paco Ureña y Juan Ortega tras la baja de José María Manzanares por lesión en una costilla.

