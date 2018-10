López Miras visitará a los afectados de Lorca tras un tenso encontronazo en Calderón Fernando López Miras conversa con los afectados por las ayudas del terremoto en la plaza de Calderón en la noche del sábado. / PACO ALONSO / AGM El presidente del Gobierno regional dijo que «si no he ido a veros no es por faltaros el respeto, sino porque no quería ir a hacerme la foto» PILAR WALS Lunes, 29 octubre 2018, 08:03

Los afectados por las ayudas del terremoto de Lorca hicieron suya la expresión 'Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña' y, así, el sábado por la noche gran parte de ellos dejaron por unos instantes el encierro en el Ayuntamiento y se plantaron en la plaza de Calderón de la Barca. Allí esperaron al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que tenía previsto acudir a un acto en el Teatro Guerra. El encontronazo fue por momentos tenso, aunque finalmente los encerrados lograron su propósito: sacarle el compromiso al presidente de visitarles en el Ayuntamiento. El encuentro se llevará a cabo mañana martes. El presidente no acudirá solo, le acompañará el jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

«No estaba previsto que acudiésemos, pero alguien dijo a las 19.47 horas que el presidente estaría en el Teatro Guerra y decidimos ir a verlo, ya que él no había venido a pesar de que el día anterior acudió a la ciudad para otro acto», afirmó ayer la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Ayudas del Terremoto, la edil de IU-V Gloria Martín.

Dicho y hecho. La mayor parte de los encerrados a esa hora en el Consistorio lo abandonaron para encontrarse con Fernando López Miras. Este no dudó en dirigirse a ellos cuando los vio. Intentó darles la mano uno a uno, pero muchos de ellos lo evitaron. A pesar de ello, el presidente se mantuvo en una actitud conciliadora dando explicaciones del porqué de no haber acudido a visitarles. «Creedme que si no he ido a veros no es porque yo me tenga que esconder, sino porque consideraba que era una falta de respeto ir a hacerme la foto cuando lo que queréis es que se arreglen vuestros problemas».

Garre acudió y señaló que él lo solucionaría en 72 horas y Jódar le acusó de «aprovecharse»

Los afectados insistieron en que querían «soluciones», a lo que López Miras contestó que «el lunes o el martes voy a venir con el director de los servicios jurídicos». Le recordaron que hoy lunes hay previsto un Pleno municipal, por lo que la cita quedó fijada para mañana martes. Los manifestantes le insistieron en que les hubiese encantado que viniera a hacerse la foto. «Porque en estos momentos es lo que necesitamos para dar visibilidad a nuestro problema».

El presidente de Somos Región, Alberto Garre, se reunió ayer con un centenar de encerrados. Les dijo que «si fuera el presidente no tardaría ni 72 horas en ofrecerles una solución viable» y se ofreció como mediador. Poco después, el diputado regional del PP, Francisco Jódar, le acusó de «aprovecharse» de los afectados por el terremoto prometiendo solucionar «lo que no fue capaz como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».