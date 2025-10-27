López Miras sobre la ruptura de Junts con el Gobierno: «Es un paripé» El presidente de la Comunidad dice que «es vergonzoso que España entera esté pendiente de lo que dice fuera del país un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este lunes, en Lorca, en la feria Sepor.

Inma Ruiz Lunes, 27 de octubre 2025, 18:51 | Actualizado 19:18h.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo este lunes tras conocer la ruptura de Junts con el Ejecutivo que «es un paripé». Durante la inauguración en Lorca de la feria ganadera Sepor y a preguntas de los periodistas, López Miras afirmó que «ruboriza, no solo es triste, es vergonzoso que España entera esté pendiente de lo que dice fuera del país un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont. Que España dependa de eso es más que lamentable».

Según el presidente autonómico «a Puigdemont, a los delincuentes les interesa que Pedro Sánchez permanezca en el gobierno» y «lo que no les interesa es que el presidente sea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque entonces no va a poder volver a España si no es para pisar la cárcel».

Añadió que el jefe de filas de Junts «sabe que la única oportunidad que tiene para que le perdonen sus delitos y volver sin ir a la cárcel es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno».

Reiteró que la comparecencia de Puigdemont en Perpiñán para anunciar la ruptura «es un paripé para no cambiar nada, escenifican que todo cambia para que todo siga igual».