Localizan en Lorca a un anciano de 90 años, desaparecido el día anterior La Guardia Civil lo halló desorientado dentro de su vehículo y fue trasladado en helicóptero al hospital para su valoración

Momento en el que el anciano desaparecido es conducido al helicóptero por agentes de la Guardia Civil.

Inma Ruiz Viernes, 31 de octubre 2025, 14:22 | Actualizado 15:22h.

La Guardia Civil halló este viernes en la pedanía lorquina de La Parroquia a un anciano de 90 años, cuya desaparición había sido denunciada en la tarde del jueves.

El hombre, de nacionalidad británica y residente en la diputación de Ortillo, fue localizado en el interior de su vehículo a las 9.40 horas en una finca de almendros, dentro del dispositivo de búsqueda establecido en la zona por la Benemérita.

Al parecer, el hombre se habría desorientado y no pudo regresar a su domicilio. El servicio aéreo de la Guardia Civil lo trasladó en helicóptero hasta al hospital Rafael Méndez de Lorca para su valoración.