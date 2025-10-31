La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Momento en el que el anciano desaparecido es conducido al helicóptero por agentes de la Guardia Civil. Guardia Civil

Localizan en Lorca a un anciano de 90 años, desaparecido el día anterior

La Guardia Civil lo halló desorientado dentro de su vehículo y fue trasladado en helicóptero al hospital para su valoración

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:22

Comenta

La Guardia Civil halló este viernes en la pedanía lorquina de La Parroquia a un anciano de 90 años, cuya desaparición había sido denunciada en la tarde del jueves.

El hombre, de nacionalidad británica y residente en la diputación de Ortillo, fue localizado en el interior de su vehículo a las 9.40 horas en una finca de almendros, dentro del dispositivo de búsqueda establecido en la zona por la Benemérita.

Al parecer, el hombre se habría desorientado y no pudo regresar a su domicilio. El servicio aéreo de la Guardia Civil lo trasladó en helicóptero hasta al hospital Rafael Méndez de Lorca para su valoración.

